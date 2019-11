Těším se do Jablonce, moc mi pomohl, ale chci tam vyhrát, tvrdí sparťanský stoper Lischka

Příběh dvaadvacetiletého stopera Davida Lischky začal jako fotbalová pohádka, to když svoji kariéru v nejvyšší soutěži slibně rozjel v Karviné, a pak hrál pravidelně také v Jablonci, odkud vedla cesta i do reprezentační jednadvacítky. Letos v zimě měl nakročeno do Sparty. Lékařské vyšetření však ukázalo problémy se srdcem. Musel na operaci. „Krátce po ní už jsem se cítil lépe a věřil, že se vrátím,“ zavzpomínal. Ještě na jaře se vrátil a do ligy naskočil na pár minut v Jablonci. Od léta už je sparťanem a zápas od zápasu jde jeho forma nahoru. Do Jablonce se nad dnešní zápas těší, ale... „Chceme tam vyhrát a prodloužit naši sérii,“ pravil přesvědčivě.

Těšíte se hodně do Jablonce, kde jste prožil část kariéry?

Těším se strašně moc. Bude to moje první utkání za Spartu v Jablonci. Mám tam hodně kamarádů, přijede i rodina, která jezdí na všechny moje zápasy doma i venku, zatím nevynechala jediný! Věřím, že přijde i hodně fanoušků.

Z Jablonce na Letnou přišli i Matěj Hanousek a Michal Trávník. Probírali jste spolu nadcházející duel?

Oba už si proti Jablonci zahráli, ale těší se stejně jako já. Za Spartu v Jablonci také ještě nehráli, ani Matěj, který je na Letné z nás tří nejdéle. Pocitově to máme stejné. Bude to pro nás hodně specifické utkání, svým způsobem něco úplně nového.

Fotbalisté Sparty Praha Martin Hašek, Michal Travník a David Lischka oslavují gól během derby s Bohemians 1905.

Vlastimil Vacek, Právo

Hecovali jste se s jabloneckými kamarády?

S některýma klukama jsem v kontaktu, ale zatím jsme si nepsali ani nevolali. Nechávám to v klidu, soustředím se na zápas. Něco asi proběhne po utkání, podle toho, jak dopadne.

V čem bude Jablonec nejnebezpečnější?

Je hodně silný je v ofenzívě. Na hrotu má Martina Doležala, který umí dávat góly. Mají i silné kraje, Sýkoru, Matouška, Jovoviče. Na to si musíme dát pozor. Jablonci se daří, je o tři body před námi, ten rozdíl budeme chtít smazat.

Doležal vás hodně chválí. Na hřišti se s ním jako stoper zřejmě často potkáte...

S Martinem jsme toho zažili spoustu při tréninkách i zápasech. Těším se na něj, protože pro mne to bude měřítko, jak na tom jsem. Vždyť je to reprezentační útočník.

Útočník Jablonce Martin Doležal

Radek Petrášek, ČTK

Na podzim se vám osobně herně daří. Cítíte na sobě, že se můžete ještě zlepšovat?

Určitě, cítím, že jdu nahoru každým odehraným zápasem, ale samozřejmě mám ještě rezervy.

Nahoru jde i Sparta...

A platí o ní to samé. Máme pořád co zlepšovat. Neprohráli jsme včetně domácího poháru pět utkání v řadě a dostali jediný gól. Poslední utkání v Opavě jsme sice vyhráli 1:0, jenže dobře víme, že herně to nebylo ono. Cítíme ale, že naše výkony jako týmu i individuální mají stoupající tendenci, začínáme ukazovat svoji herní tvář. Plníme to, co nám řekne trenér Jílek. Pravdou je, že jsme v poslední době hráli se soupeři z dolní poloviny tabulky, ti těžší přijdou a prověří nás mnohem víc. Jablonec je jeden z nich. Věřím ale, že si z Jablonce odveze tři body, pro které tam jedeme. Musí to být ovšem podloženo naší poctivou prací na hřišti a dobrým výkonem. Bez toho to nepůjde.

Zlepšilo se i klima v kabině?

Pochopitelně, když se nedaří, je atmosféra horší. Teď jsme udělali šňůru dobrých výsledků, takže nálada je mnohem lepší. Nesmíme se ale sami uspokojit a myslet si, že je všechno v pořádku a půjde to samo. Pořád toho je před námi hodně.

Zásluhu na dobrých výsledcích máte i vy společně s tureckým stoperem Semihem Kayou. Jak spolu komunikujete?

Ve sparťanské kabině se hodně mluví anglicky, ale základní pokyny v češtině kluci umí. Na hřišti pak stačí zakřičet jedno dvě slovíčka, ať česky nebo anglicky a Semih nebo já reagujeme. Důležité je, že si rozumíme a vyhovíme. To platí o celé obranné čtveřici.

V zimě jste měl nakročeno do Sparty, místo přestupu jste musel na operaci srdce a přišel až v létě. Jak vzpomínáte na tu dobu a návrat na ligový trávník právě v Jablonci?

Hlavně vzpomínám na ten návrat v Jablonci. Po tom, co mne potkalo, se ke mně neotočil zády, dostal jsem veškerou možnou podporu. Moc mi pomohl i šéf klubu Miroslav Pelta, který při mně stál v nejtěžších chvílích. Ty tři minutky i s nastavením v květnovém utkání s Libercem jsou nezapomenutelné. Celý stadión mi tleskal, skandoval moje jméno... To byl jeden nejsilnějších zážitků v životě. Na to vzpomínám moc rád, i proto se do Jablonce těším.

Ne říkáte si někdy při zápase, že byste měl brzdit, což kdyby...

Vůbec ne! Jsem v pohodě. Největší strach jsem měl já i lidé v okolí, jak na novou situaci zareaguje hlava. A ta to zvládá perfektně. Už když jsem se postupně vracel do tréninku a navyšoval dávky, žádný blok v ní nebyl. Jediné, co je oproti časům před operací jiné, jsou kardiologické kontroly. Na rozdíl od ostatních hráčů na ně chodím jednou za půl roku, ale to je to nejmenší. Jsem rád, že mi podporu a potřebný čas na zotavení dala i Sparta. Mohu pokračovat v kariéře a snít svoje fotbalové sny...