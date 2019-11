Vrbův konec v Plzni se blíží. Ve hře jsou tři trenérská jména

Vedení fotbalové Viktorie Plzeň dochází trpělivost s trenérem Pavlem Vrbou a ve hře je jeho konec v západočeském klubu. Informaci jako první zveřejnil deník Blesk a serveru Sport.cz ji potvrdil zdroj blízký vedení klubu. Bít na poplach začali šéfové druhého týmu tabulky po remíze v Karviné. „Není to tak, že by trenér Vrba skončil hned, ale jeho konec je možný," připustil pro Sport.cz zdroj, aniž by upřesnil, zda může trenérovi zlomit vaz neúspěch v domácím duelu s Bohemians, nebo je jeho setrvání ve funkci podmíněno ziskem 9 bodů do konce podzimu.

Vrba v minulosti dovedl Viktorii k velkým úspěchům. Vyhrál s ní nejvyšší soutěž, klub nakoukl i do Ligy mistrů. Kouč si díky tomu vybudoval gloriolu plzeňského spasitele, který tým dovede nastartovat a být s ním úspěšný. Jenže v této sezoně se zdá, že už překročil svůj plzeňský stín. A i když je tým na druhé příčce tabulky, výkony nejsou optimální a za vedoucí Slavií zaostává o jedenáct bodů. Viktoria klopýtá především na hřištích soupeřů.

„V Karviné to byl ze strany týmu neomluvitelný a odevzdaný výkon. Bylo to nehorázné, to si prostě Plzeň nemůže dovolit," přiznal zdroj blízký vedení Viktorie pro Sport.cz s tím, že takové zápasy musí prostě tým dotáhnout k tříbodovému zisku.

Zleva Michal Petráň z Karviné a Joel Kayamba z Plzně.

Jaroslav Ožana, ČTK

Lovit mohou na Slovensku

A tak se ve fotbalovém zákulisí mluví o tom, že mohou být brzy trenérské dny Pavla Vrby v Plzni sečteny. Rezonuje přitom nejvíce jméno slovenského kouče Adriana Guly, jenž vede slovenskou jednadvacítku. Tutovka to ale není. Zdroj Sport.cz připustil, že ve hře je sice zmíněný kouč, ale také dvě další jména. Ta ale odmítl prozradit.

Pro Gulu hovoří fakt, že dokáže pracovat s mladými hráči. Právě o injekci talentovaných kopáčů do plzeňské sestavy by mělo vedení Viktorie eminentní zájem, matador Vrba spíš sází na svoje vyvolené. Na to má svaté právo, ale zároveň musí počítat s tím, že dává hlavu na špalek a „Šádkova gilotina" může jít brzy do akce.

Záleží také na tom, jak úspěšný konec letošní části ligy bude z pohledu Plzně. Ve hře je devět bodů a pokud by Vrbův tým třikrát vyhrál, mohl by nejspíš ještě kouč situaci ustát. Je ale jasné, že tlak, pod jakým nyní bude, jistě nikdo Vrbovi nezávidí. Známý trenér má přitom v klubu kontrakt do konce sezony.