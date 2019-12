Gól? Nebylo mi souzeno, ale hlavní jsou tři body, oddechl si teplický kapitán Mareš

Co pro Teplice vydřené vítězství především znamená?

Věděli jsme o důležitosti souboje i o tom, že jsme už dlouho nedali v lize víc než jeden gól. Poprvé a do soboty i naposledy ještě v úvodní fázi podzimu doma proti Mladé Boleslavi. Teď tam tedy padly dvě branky, což jsme už nutně potřebovali.

Zatímco v předešlých vítězných zápasech jste byl často jediným střelcem mužstva a táhl jste tým svou produktivitou, tentokrát jste se v koncovce neprosadil, přesto Teplice vyhrály. Jak to berete?

Hlavní jsou tři body a výsledný efekt pro mužstvo. A že jsem neskóroval? Trošku mi to vadí, tlačil jsem se do brány a chtěl jsem dát gól za každou cenu. Nebylo mi souzeno. Jednou někdo vykopával ze zlínské branky, pak jsem přehazoval i gólmana, ale trefil jsem ho do nohy. Jsem v útoku od toho, abych pomáhal svými góly. Škoda, že to nyní nevyšlo, ale jsem rád za mladého Jana Knapíka, který rozhodl svým prvním zásahem v lize. Aspoň přinese něco hezkého do kasy (úsměv).

V čem jste spatřoval klíčové pasáže utkání?

Cítili jsme tlak z nutnosti vyhrát, ale zároveň jsem vnímal sílu týmu. Zdůrazňovali jsme si, že se nesmíme soustředit na to, že rozhodčí za bezbrankového stavu nepískl penaltu, a věřili jsme, že šance určitě přijdou. A taky přišly, měli jsme snad šest tutovek. Chtěli jsme hru zjednodušit. V dřívějších zápasech jsem hrál spíše pod Jakubem Řezníčkem, teď jsem šel k němu nahoru. Míče létaly do vápna, bylo jich docela dost. Mohlo to skončit i vyšším rozdílem, ale znovu opakuji: hlavní jsou tři body.

Už jste zmínil šťastného střelce Knapíka. Co říkáte na zabudování mladých hráčů do sestavy Teplic?

Jsou tady nadějní kluci, ale nechtěli jsme na ně házet velkou tíhu, aby toho neměli plnou hlavu. Bavili jsme se s trenérem, že bychom tam dali i Radostu, který je rychlý, hned od začátku. Ale to by byli dva mladíci vedle sebe, navíc i Nazarov. Radosta tam šel do druhé půle a byl platným hráčem.

S čím půjdete do posledního zápasu v kalendářním roce v Plzni?

Nejprve zregenerujeme a připravíme se na utkání. V Mladé Boleslavi jsme hráli sedmdesát minut dobře, dokonce jsme i vedli, pak tam ale byl zkrat. Stejně jako v Boleslavi do té kritické chvilky chceme hrát i v Plzni. Bude to těžké, ale nejen pro soupeře, ale i pro nás extrémně důležité střetnutí.