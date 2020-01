Baník zase prohrál. Fotbal se rozhoduje tam, kde momentálně silní nejsme, hodnotí Kozel. Finále pro Boleslav

„První poločas byl z naší strany hodně dobrý, drželi jsme balón, přehrávali jsme je. Ale to, co nás asi trápí posledních čtrnáct dní nejvíc, je útočná fáze. Nedostáváme se moc do šancí, nehrajeme takový ten nátlakový fotbal, chybí více centrů do vápna. A taky nám schází větší chuť do zakončení," popisoval Smola.

Baník prohrával po faulu nového člena týmu Jaroslava Svozila a standardce Davise, kterou gólman Laštůvka podcenil. „Lašty udělal chybu, on to ví, ale pak to bylo takové rozhárané, nahoru dolů, hodně ztrát," popisoval střelec vyrovnávací branky, která přišla po hrubce protihráče. „Tušil jsem, kam to bude chtít hrát. Nedal míči dostatečnou razanci. Udělal jsem krok už dřív, k tomu nás trenér nabádá, a využil jsem toho," vykládal Smola.

Premiéru na stoperu si odbyl exopavský Jaroslav Svozil, jenž se k Baníku připojil až na Maltě. Proti Dunajské Stredě nastoupil po boku Jakuba Pokorného v tříčlenné obraně.

„Hráli jsme tak v Opavě. Novinkou pro mě trochu bylo, že jsem hrál z kraje. Ale kam mě trenér dá, tak se s tím budu muset poprat. Na tom stoperu nic světoborného vymyslet nedá. Když jde jeden do balónu, tak druhý zajišťuje. S Jakubem jsem hrál dříve i ve Znojmě, takže se známe. Velký problém to nebyl, první dojem ale kazí prohra," řekl Svozil.

Kouč Ostravy Luboš Kozel přes další výsledkový nezdar našel zlepšení. „Proti pátku určitě.

Minimálně do té defenzivní fáze, kdy jsme soupeři nabídli, kromě laciného gólu, už jen jednu šanci z brejku. Ten výkon snesl měřítko z hlediska organizace, rozehrávky, ale fotbal se rozhoduje v šestnáctkách a tam momentálně silní nejsme," uvedl Kozel.