Náhrada za hvězdného Součka? Máme dokonce více variant, zní ze Slavie

Nenahraditelný! Nepostradatelný! Jedinečný! Mnoho přívlastků získal fotbalový záložník Tomáš Souček během angažmá ve Slavii, kterou před pár dny opustil a zamířil do anglického West Hamu United jako nejdražší hráč v dějinách českého fotbalu. Pražané teď při herním soustředění v portugalském Lagosu hledají nejvhodnější variantu sestavy už bez defenzivního záložníka, který byl klíčovou postavou úřadujícího českého šampiona.

„Byl to mozek naší hry. Měl v hlavě počítač," říká Jindřich Trpišovský, trenér Slavie, po jednom z tréninků v luxusním resortu Cascade, kde se ligový lídr chystá na jarní bitvy o titul. „Na jeho ztrátu jsme se připravovali dlouho. Přes rok hledáme hráče, který by jej zastal. Ale takový neexistuje," krčí rameny Trpišovský.

Jeho slova však neznamenají, že bez Součka ztratí Slavia lesk. Společně s realizačním týmem už dlouho dopředu chystal varianty pro případ odchodu rodáka z Havlíčkova Brodu. Jak by mohla hra Slavie vypadat?

Český záložník Tomáš Souček tleská fanouškům West Hamu před utkáním s Liverpoolem.

John Sibley, Reuters

„Je fakt, že Tomáš Souček šel mnohdy přes hranu a nastupoval i s menšími zdravotními problémy. Šlo o srdce týmu. Ale poradíme si. Máme dokonce více variant. V některých zápasech prostě změníme rozestavení," přemítá Zdeněk Houštecký, asistent trenéra Slavie.

Situaci zvládneme, říká Houštecký

„Máme do středu Ševčíka, Oscara, Traorého, Stancia či Takácse. Ti všichni jsou schopní hrát na Součkově pozici. Tým je hodně kvalitní a fotbalový, tudíž situaci zvládneme," nepochybuje Houštecký.

Slávista Petr Ševčík (vpředu) se spoluhráčem Tomášem Součkem po trefě na 2:0 proti Teplicím.

Vlastimil Vacek, Právo

Pražané mají na soustředění čtyři zápasy, aby našli nejvhodnější variantu. Už v sobotu nastoupí proti Aarhusu, následně je čekají souboje s norskou Valerengou (4. února), jedním z dvojice Astana či Kodaň (7. února) a švédským Hammarby (8. února).

Jak Trpišovského realizační tým střed pole obsadí?

„Tomáš byl atypický. Měřil bezmála dva metry, vyhrával všechny souboje. Při obranných standardkách hráč, jehož hlídal, za poslední dva roky nikdy neskóroval," připomíná přednost už bývalého hráče Slavie Trpišovský.

Ibrahim Traoré slaví gól ve šlágru ligy proti Plzni.

Vlastimil Vacek, Právo

Z tohoto pohledu by se na zaplnění mezery v sestavě nejvíce hodil Ladislav Takács. Dokonce už pozici Součka vyzkoušel. „Když byl Tomáš nemocný a nemohl hrát na podzim v Olomouci, Laco jej zastal skvěle," připomíná nedávnou zkušenost Houštecký. „Když budeme potřebovat v záloze výšku, Takács je logickou volbou," neskrývá Houštecký.

Bude pochopitelně záležet i na využití Takácse ve středu obrany, kam má však Slavia dostatek variant. Zvláště po příchodu mladého Zimy, jehož začlenění do soutěžních zápasů plánují trenéři velice rychle.

Dostane šanci Oscar?

Do středu zálohy se pak nabízí varianta s Oscarem, který plnil stejnou roli už v Liberci. A vedl si výborně. „Má pochopitelně handicap z hlediska vzdušných soubojů, což je ve středu hřiště velice důležité," připomíná Houšetecký, že jednadvacetiletý záložník původem z Libérie je o osmnáct centimetrů menší než Souček. „Na druhou stranu má neuvěřitelné čtení hry, předvídavost," říká Houštecký na adresu brazilského záložníka, který však kvůli karetnímu trestu nesmí do prvních dvou duelů naskočit.

„Je jasné, že budeme v záloze trošku jiní. Kluci, kteří připadají v úvahu, jsou hodně pohybliví, techničtí, velice fotbaloví. Mnozí mají jiné přednosti než měl Tomáš, které budou nyní moci ještě více rozvinout," přemítá Houštecký.

Mnohem větší roli by měl zastat i Nicolae Stanciu. Po letním příchodu ze Saúdské Arábie střídal záblesky geniality se slabšími okamžiky. Nyní je však kondičně připraven podle představ Trpišovského družiny, což by jeho umění mělo zvýraznit. A měl by naplno ukázat potenciál, kvůli němuž jej Slavia kupovala.

„Když odešli v létě loňského roku Deli a Ngadeu, všichni tvrdili, jak nás to poškodí. My jsme věřili, že mezeru zacelíme. A já Jindrovi říkali, že budeme hrát lepší fotbal z hlediska rozehrávky, což se potvrdilo. Nyní jsem přesvědčený, že nahradit Tomáše je těžké, nikoliv však nemožné," zůstává Houštecký klidný.