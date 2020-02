Plzeň nespí, pojistila si služby dvou záložníků

Ladí formu na jaro, ale myslí také mnohem dál. Fotbalová Plzeň hlásí dva cenné podpisy. Záložníci Lukáš Kalvach i Dominik Janošek během soustředění ve španělské Esteponě prodloužili své kontrakty s Viktorií do roku 2023.

Vedení klubu může být spokojené. Lukáš Kalvach přišel do Viktorie z Olomouce před začátkem této sezony, velmi rychle se prosadil do základní sestavy a díky svým výkonům nakoukl i do národního týmu. V lize na podzim odehrál 18 utkání a vstřelil 3 branky.

Reprezentant do jedenadvaceti let Dominik Janošek zasáhl v sezoně do deseti utkání, v nichž ukázal rovněž velký potenciál.

„Oba ukazují, že byl jejich příchod pro nás přínosem a dobrou volbou. Jsme s nimi spokojeni, proto jsme hráčům již nyní nabídli prodloužení smluv a jsem rád, že budou oblékat dres Viktorie až do roku 2023," pochvaluje si Adolf Šádek, generální manažer klubu.

„U obou hráčů se potvrdilo, že byl přestup do Viktorie správným krokem a věříme, že budou velkým přínosem i v následujících letech," dodává Roman Brulík ze společnosti RBR Sportconsult, která hráče zastupuje.

„Ve Viktorce se cítím od začátku skvěle. Máme tu perfektní zázemí, dobrou partu v kabině a doufám, že budeme v následujících letech společně úspěšní," přeje si Lukáš Kalvac. „Teď je jen na nás, abychom makali a dokázali na hřišti vrátit důvěru, kterou do nás klub vložil," doplňuje ho mladší kolega.