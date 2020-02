Kolář nejdřív klubového bosse vyděsil, pak se však Slavii upsal až do roku 2024

Nejdřív slávistického bosse vyděsil. A pořádně. „Vyrukoval na mě s tím, že odejde společně se Součkem.“ přiznával první muž mistrovského klubu z Edenu Jaroslav Tvrdík, že mu v tu chvíli pořádně hrklo. „Ondra v ten moment ale netušil, že transfer Součka do West Hamu už je v podstatě hotový,“ vysvětloval už s úsměvem své leknutí, když ve čtvrtečním odpoledni parafoval s brankářem Ondřejem Kolářem prodloužení smlouvy datované nyní až do 30. června roku 2024.

„To bylo samozřejmě spíš v žertu. Ale pravdou je, že jsme se Součkem kamarádi a vždy jsme si vyšli ve všem vstříc. Na hřišti jsem se na něho mohl spolehnout, protože mi pokaždé pomohl. Proto je jeho odchod pro mě ztrátou," bránil se pětadvacetiletý gólman, že by snad mínil přivádět Tvrdíka k infarktovým stavům, natož ho snad šponovat a licitovat s ním o podmínkách.

Pochopitelně že se pod smlouvu také upsal. A neváhal ani nad její délkou.

„Věřím, že mám Slavii ještě hodně co dát," pravil vědom si toho, jakou radost udělal nejen Tvrdíkovi, ale i trenérovi Jindřichu Trpišovskému, jenž si ho v lednu 2018 přivedl z Liberce do Slavie.

„Abych neměl radost, když se i přes nabídku, kterou dostal ze zahraničí, rozhodl že zůstane a pomůže nám překlenout období po odchodu Tomáše Součka," netajil slávistický kouč, jak moc se mu ulevilo, že na jaře bude mít o problém méně a nebude muset řešit, koho postavit místo něho mezi tyče.

„Přitom nabídka, kterou jsme na Koláře dostali, přesáhla deset milionů eur," prozrazoval Tvrdík, do jakých výšin se cena slávistického gólmana vyšplhala

Po výkonech, které předváděl po podzim na scéně Ligy mistrů, ale žádný div. Vždyť i argentinský bůh Lionel Messi z něho byl ve vzájemných zápasech Barcelony se Slavií nešťastný.

„Nemohl jsem trenérovi udělat, abych mu prodal nejen Součka, ale i Koláře. To by mi neodpustil. Ondra nechává ve Slavii celé srdce," nepopíral první muž Slavie Tvrdík, jak pro něho i pro mužstvo bylo důležité gólmana udržet.

„A teď navíc s jistotou, že do léta 2021 nebudeme po vzájemné dohodě vůbec řešit případné nabídky, které by na něho přišly. V praxi to znamená, že naší oporou bude i v sezoně 2021/2022," liboval si Tvrdík a zasnil se nad představou, že až bude jednou Kolář skutečně z Edenu odcházet, půjde o další rekordní přestup.

„Pokaždé tomu tak zatím bylo. Při odchodu Krále, stejně jako poté při transferu Součka. Takže proč by tomu tak nemělo být při přestupu Ondry?" věří Tvrdík, že cena slávistického brankáře na evropské transferové burze dál poroste.

Dohoda je blízko. Slavia vyjednává s trenérem Jindřichem Trpišovským o prodloužení kontraktu

Sport.cz

Pochopitelně že i cena trenéra Jindřicha Trpišovského roste a v případě obhajoby titulu se ještě dál zvýší. Proto si chce Slavia i jeho služby pojistit.

„Pro trenéra a jeho realizační tým připravujeme nový kontrakt na tři a půl roku s oboustrannou roční opcí," potvrdil Tvrdík, že i parafování smlouvy s Trpišovským je otázkou příštích dnů.

„Dohodě jsme skutečně blízko, ale to už řeší vedení klubu s mým agentem. Já po odchodu Součka zažíval trochu hektické období, takže proto jsme odložili jednání na pozdější dobu," vysvětloval Trpišovský, proč má momentálně v Edenu smlouvu, která je platná jen do konce tohoto roku.

„Nejde mi jen o mou smlouvu, ale i o další rozvoj klub, tréninkové zázemí, vybavení a podobné věci. Nároky na trenéry jsou velké a my se samozřejmě chceme ve Slavii prezentovat i v budoucnu stejně úspěšně, jako dosud."