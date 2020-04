Fotbaloví trenéři: Tréninky? Spíš tanečky s míčem. Chceme být papežtější než papež

Ideál to nebude, to ví všichni. „Spíš takové tanečky s míčem, kdy budou hráči dva metry od sebe pracovat s balonem v co nejvyšší rychlosti,“ nastiňuje olomoucký trenér Radoslav Látal představu, kterou má o první trénincích v příštím týdnu, na nichž už se bude moci chystat na případné zahájení fotbalové ligy alespoň osm fotbalistů naráz. „Ideální to samozřejmě nebude. Potřebovali bychom soubojové věci, kontakty, tedy to, co dělá fotbal fotbalem,“ povzdechne si, i když uznává, že o posun k lepšímu jde.