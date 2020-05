Rosický neprozradil, jestli Kanga končí. Hložek má na cizinu ještě čas, míní ředitel

Předpokládá se, že fotbalová Sparta v létě přijde o svého aktuálně nejlepšího střelce. Guélor Kanga je jedním z řady hráčů, kterým na Letné končí smlouva. Jeho odchod však klub zatím ještě nepotvrdil. „Doufám, že se začne hrát a on za Spartu ještě nastoupí,“ řekl na adresu afrického záložníka sportovní ředitel Tomáš Rosický v rozhovoru pro O₂ TV Sport a O₂ TV Fotbal. Bývalý kapitán národního týmu věří, že Sparta nepřijde o obletovaný talent Adama Hložka.

Svérázný Afričan s deseti góly stále patří ke čtveřici vedoucí tabulku ligových střelců. Guélor Kanga však na Letné nejspíš pomalu končí.

„Na jaře jsme odehráli pět zápasů, on byl třikrát v základní sestavě. I v derby se Slavií byl v plánech kouče Václava Kotala, ale nakonec to bylo jinak. Je teď těžké říct, že na sto procent odejde, do toho se nechci pouštět," nechává si Tomáš Rosický podrobnosti pro sebe.

Guélor Kanga oslavuje gól během utkání 3. předkola Evropské ligy s Trabzonsporem.

Kontrakty vedle Kangy dobíhají také Frýdkovi, Štetinovi, Kayovi, Mandjeckovi, Costovi a Bičíkovi, hostování pak Hanckovi a Graiciarovi.

„Smluv, které končí, máme více. Kádr se obmění, to je jasné," potvrzuje sportovní ředitel.

Zahraniční angažmá ho nemine

Jednoho hráče chce rozhodně udržet. Mladého Adama Hložka, o něhož se zajímá řada renomovaných zahraničních klubů.

„Podle mého je brzy, aby někam chodil. Buďme trpěliví, nechme ho dospět. Je mu sedmnáct, když bude nadále růst, zahraniční angažmá ho nemine. Pokud by se něco přihodilo, což ale neočekávám, tak to na něj bude brzo," zdůrazňuje Rosický.

Adam Hložek ze Sparty a sportovní ředitel Tomáš Rosický při rozmluvě na lavičce.

Spartě patří během nucené pauzy až devátá příčka v ligové tabulce. Po plánovaném obnovení sezony pro ni bude prioritou MOL Cup, v němž ji čeká semifinále s Plzní.

„Je pro nás velkým cílem celý pohár vyhrát. Pokud se začne hrát liga, potřebujeme vyhrávat i v ní. Deváté místo je nedůstojné," poukazuje Rosický.

