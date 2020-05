Teď jsme pokusnými králíky, říká liberecký kouč Hoftych. Proč ho rozesmála předpověď počasí?

Jak to myslíte?

Je to nezvyklá situace. Hygienická opatření mohou hráče znervózňovat a vytrhávat z koncentrace. Určité limity jsou při nástupu na hřiště, režimu v šatnách. Je otázkou, nakolik to hráče ovlivní. Ovšem všechna mužstva to mají stejné. My jsme teď takovými pokusnými králíky. Pevně věřím, že jsme dobře nachystaní a chtěli bychom se vrátit do formy, ve které jsme ligu končili.

Je to reálné?

Tak první tréninky po pauze působily, jako kdyby přišli na testy kluci z krajského přeboru... Ovšem trvalo to zhruba tři dny. Teď už bych řekl, že na tréninku vypadáme stejně jako před pauzou, i když v přípravném zápase proti Bohemce to nebylo fotbalově tak lehký jako předtím. To jsme působili klidněji, teď je to krkolomnější.

Stačily vám tedy dva týdny plnohodnotné přípravy?

Jasně, že nějaké věci tam chybí. Bylo to vidět v přátelácích. My jsme odehráli dva. Možná jsme jich mohli dát víc, ale vzhledem k tomu, že startujeme o čtyři dny dřív než celá liga, tak prostoru moc nebylo. Nechtěli jsme hráče už před startem přetížit, kumulace zápasů bude obrovská. Hráči jsou po kondiční a soubojové stránce připravení, ale může chybět herní praxe. Myslím, že roli bude hrát i nějaký nápor na psychiku, to nejde natrénovat. Ale soutěž je pro všechny stejná.

Jak hráče ovlivní absence diváků na tribunách?

Zase budou mít větší možnost projevit se sami. Vždy říkám, že hráči na hřišti by se měli umět sami dostat do nějakého tempa, pochválit se, navzájem se podržet. Samozřejmě jim bude chybět odezva od diváků za povedenou akci, přihrávku, vybojovaný balon. Myslím, že fanoušci dokážou z hráčů vyždímat dvacet procent navíc, což nyní bude chybět.

Budete se na tichém stadionu, kde je vše slyšet, při koučování více krotit?

Vzhledem k tomu, že mám už čtyři karty, asi bych měl celý zápas koučovat pod nějakou šálou, aby rozhodčí nemohl odezírat. (směje se) Máme emotivní lavičku a někdy s tím míváme problém, když reagujeme na nespravedlnost. Nikdo určitě nechce hrát žádný divadlo, ovšem určitě se budeme snažit hráče nějakým způsobem povzbuzovat a usměrňovat.

Mluvil jste s hráči o případných gólových oslavách, které se nedoporučují?

Nemluvil. Každý ví, jak se má chovat. Těžko se dá počítat s tím, že když bychom dali gól, naskáčou na sebe a budou si tam dávat francouzáky. Nejde ani počítat s tím, že někdo vstřelí gól, zvedne ruce, zakřičí si a všichni půjdou od něj pryč. Takhle to ani nemůže být, protože by se ztratila podstata sportu. Prostě si plácnou a půjdou od sebe.

Jaké to je hrát s pocitem, že v podstatě kdykoliv může soutěž zase předčasně skončit?

Přistupujeme k tomu s tím, že se může stát cokoliv. Epidemiolog Maďar říkal, že když si to kluci chtějí dohrát, tak ať si to zkusí. Chceme si to zkusit! A pevně věřím, že soutěž dohrajeme. Ale beru to tak, že se může stát něco nečekaného. Proto hráčům říkáme, že každý zápas je teď pro nás jako finále. Může se stát, že po jakémkoliv kole se liga uzavře a třeba se budou počítat aktuální výsledky.

S jakými ambicemi do ligového finiše jdete?

Když už jsme dotáhli bodový odstup a dostali se do této skupiny, chceme do první šestky. Pevně věřím, že máme tým mladých, rychlých, šikovných a poctivých hráčů, často bývalých mládežnických reprezentantů, a kvalitu na to máme.

Duel s Teplicemi byl kvůli nezpůsobilému terénu po dešti dvakrát odložen. Sledujete předpověď počasí bedlivě?

Musel jsem se smát, když jsem si předpovědí projížděl a zjistil, že celý tento i příští týden má být sluníčko, jen v sobotu má pršet... Ale myslím, že to bude takový ten jarní deštík, který by snad už teplické drenáži ublížit neměl.