Zjišťoval, jak je to s gólovou oslavou. Pak rozhodl první zápas po koronavirové pauze

„Je to docela zvláštní, protože před zápasem jsem se ptal vedoucího mužstva Pavla Verbíře, jak je to s možností případné oslavy podle posledních instrukcí od Ligové fotbalové asociace. Zajímalo mě, jestli se může slavit, nebo jestli je úplný zákaz se radovat," vykládal po utkání osmadvacetiletý záložník.

Je totiž svátečním gólovým střelcem. Naposledy se do statistik zapsal v dubnu 2018 při utkání proti Olomouci. Jeho tým v sobotu dlouho tahal v bitvě se Slovanem za kratší konec. Ale pak Trubač šajtlí ze středu hřiště krásně našel na pravé straně rozběhnutého Kučeru, který z první střely Teplic mířící v utkání mezi tyče skóroval. „Musím se pochválit, poradil jsem si s šancí chladnokrevně," usmál se Kučera.

„Sám nedokážu říct, proč jsem na gól čekal přes dva roky. Asi jsem se málo tlačil do koncovky. Trenér mě nutí, abych se do zakončení pouštěl častěji. Nevím no. Někdy je svazující přemýšlet nad chybějícími góly a opakovat to pořád dokola," přemítal Kučera.

Hned po gólu jej obklopili radující se spoluhráči. Vždyť Teplice skórovaly v lize prvně od 15. února. „Uvědomil jsem si instrukce a nechtěl se nechat zavalit spoluhráči. Myslím, že oslava proběhla v patřičné míře," říkal Kučera.

Když však krátce po přestávce přidal Řezníček druhý gól, euforie z komfortního náskoku přihrávajícího Moulise pohltila a hupsnul do náruče Řezníčka. Emoce ovládly i další borce. „Myslím, že zakazovat oslavy gólu a radost nejde. To je prostě nesmysl," utrousil Kučera, jenž byl notně překvapený zvukovou kulisou zápasu.

Z reproduktorů totiž po celý zápas zněl záznam povzbuzování domácích fanoušků. „Nejprve jsem byl vyděšený. Prvních pět deset minut mi to přišlo úplně šílené. Ale pak jsme si zvykli. Otázka je, jaké by bylo úplné ticho na stadionu. Asi je dobře, že nějaký zvuk zápas provázel," přemítal šťastný Kučera.