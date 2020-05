Liga bez diváků? Zvláštní, snad něco pustí do repráků, říká útočník Železník

„Je to povzbuzení a určitě to je lepší, než kdybychom všechny zápasy prohráli. Proti Baníku jsme odehráli slušný zápas. Máme na čem stavět. Dodržovali jsme pokyny, které jsme si řekli před zápasem. V těch předchozích zápasech byla ta pauza hodně vidět, teď už jsme hráli to, co po nás trenér chtěl celý zápas, a i díky tomu jsme Baník, kromě toho gólu a ještě jedné hlavičky, nepustili do úplně vyložených šancí. Ale nesmíme si myslet, že to teď všechno půjde samo. Musíme makat na více jak sto procent, abychom se v lize zachránili," připomíná exzlínský fotbalista, že Slezané jsou na tom po čtyřiadvaceti kolech bídně.

Na 15. příčce jim na první nebarážovou pozici, kterou okupuje Karviná, schází šest bodů. „Myslím, že jsme dobře připravení. První přípravný zápas jsem nehrál, ale ve druhém jsme si dobře zastříleli a bylo tam i pár pěkných akcí. Generálku jsme odehráli proti silnému týmu slušně a určitě nám přidá na sebevědomí," upozorňuje Železník.

Ještě dříve, než ligoví fotbalisté znovu po téměř třech měsících vyběhnou bojovat o ligové body, museli absolvovat vyšetření na onemocnění covid-19. „Od Lukáše Bartošáka ze Zlína jsem věděl, že se fakt nemám těšit. A opravdu to příjemné nebylo. Ten první moment není pěkný, když vám ta tyčinka zajede skoro až do oka. Až mi vyhrkly slzy. Ale přežili jsme to, a co je nejdůležitější, všichni jsme vyšli negativní a můžeme se soustředit jen na fotbal," popisuje fotbalista, který v polovině června oslaví třicátiny.

Za normálního stavu by slavil v době, kdy už by byl znám jak ligový mistr, tak sestupující. Vinou pandemie nemoci covid-19 začne ve druhé polovině června teprve nadstavbová část. „Nevadí to. Fotbal je naše práce a všichni se těšíme, až zase budeme moct hrát," říká Železník.

„Co mě ale mrzí, je, že na stadionu nebudou diváci, protože ti opavští jsou fantastičtí. Vždy když jsem do Opavy přijížděl jako soupeř, tak jsem se na to prostředí pokaždé těšil. Teď proti Baníku jsme si to zkusili bez diváků a říkali si, že to teda nebude nic moc. Snad aspoň něco pustí do reproduktorů. Bude to opravdu zvláštní," podotýká.

Ještě s jednou věcí, na kterou nejsou zvyklí, se budou muset ligoví fotbalisté vypořádat. „Čekají nás dva zápasy v týdnu, tak by to chtělo nafukovací kádry," směje se Železník. „Ale my fotbalisté všichni raději hrajeme, než trénujeme. Hrát jako v Anglii jsme si vždy přáli, tak si to teď zkusíme. Bude to fyzicky náročné, ale já se těším. Důležitá bude regenerace. Pokud se nám budou vyhýbat zranění, tak věřím, že budeme úspěšní," věří Železník.