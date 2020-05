Budějovice - Liberec 0:1 Liberec poskočil na čtvrté místo

Fotbalisté Liberce zvítězili ve 25. kole první ligy v Českých Budějovicích 1:0 a poskočili na čtvrté místo. Slovan díky gólu Alexandrua Baluty z 50. minuty naplno bodoval ve čtvrtém z pěti jarních zápasů a spravil si chuť po sobotní porážce 0:2 v Teplicích. Jihočeskému nováčkovi se nepovedl návrat do obnovené sezony, prohrál třetí ligové utkání za sebou a v neúplné tabulce zůstal osmý.

Na obou týmech byla minimálně v úvodu znát absence herní praxe kvůli koronavirové přestávce. Projevila se trochu i při první šanci zápasu. Tvrdou Šulcovu střelu ve 13. minutě z větší vzdálenosti liberecký brankář Nguyen neudržel a míč se dostal k Branderovi. Jeho střelu však gólman hostů zneškodnil a napravil předchozí zaváhání.

Další příležitost měly České Budějovice pár minut před přestávkou. Po standardní situace hlavičkoval Havel, ale Nguyen opět míč vyrazil.

Do druhého poločasu skočil s větší energií Liberec. Po prudkém centru z pravé strany lehce tečoval míč Kuchta a trefil tyč českobudějovické branky. Po další šanci se už hosté radovali. Malinský ve velkém vápně přešel přes Sivoka a v ideální pozici vystřelil. Jeho pokus vyrazil Drobný, ale Baluta měl následně snadnou pozici ke skórování.

Jen několik desítek diváků mohlo sledovat utkání České Budějovice - Liberec z tribuny stadionu.

Domácí se po zbytek zápasu tlačily do koncovky, ale Liberec hrál v defenzivě koncentrovaně a soustředil na brejky. Po jednom z nich se dostal do gólové šance Kuchta, ale Drobný opět zasáhl výborně. V 73. minutě přesto mohli Budějovičtí vyrovnat, Sivok však hlavičkoval po standardní situaci do břevna. Jihočeši tak doma nebodovali podruhé za sebou a Slovan v nejvyšší soutěži neporazili už potřinácté v řadě.