Nasadil pásku a Dynamo spasil. Od začátku bylo vidět, kdo si jde za výhrou, hlásil Čavoš

„Splnili jsme to, s čím jsme na hřiště šli, tedy předvedli poctivý výkon. Chtěli jsme sbírat odražené míče, hrát kompaktně, chodit do brejků a mít co nejvíc střel na bránu. Sice jich v první půli moc nebylo, ale tlak tam byl a soupeře jsme krom pár standardek k ničemu nepustili," hřálo po vítězství 25letého záložníka, jehož jméno opěvovala hrstka domácích kotelníků, kteří se znovu vešli do povoleného limitu 300 osob na stadionu.

Čavoš si gólovou radost užil potřetí v probíhající ligové sezoně. Přitom měla i pikantní příchuť. Místo distancovaného Sivoka totiž nasadil na rukáv kapitánskou pásku a role se zhostil na výbornou. „Pravým lídrem kabiny je ale Sivy. Větší zodpovědnost jsem necítil, tímhle zápasem jsme žili úplně všichni. Věděli jsme, o co hrajeme," ujišťoval alternující kapitán.

I jeho zásluhou Dynamo po čtyřech porážkách konečně zažilo slastný pocit z výhry, kterou ještě v závěru stvrdil po závaru před bránou ranou Kladrubský. „Série porážek se na nás nepodepsala. Spíš nás vybičovala, že jsme se ještě víc hecli, abychom to konečně zlomili. Od začátku bylo vidět, kdo si jde za vítězstvím," těší Čavoše.

Trenér David Horejš provedl řadu korekcí v sestavě, po zranění poprvé vyběhl na trávník Mršič, na stoperu nastoupil Talovierov a Jihočeši se díky tříbodovému zisku dotáhli na dostřel první šestky. „Jsem rád, že jsme sérii prolomili. Vítězství má pro nás cenu zlata," radoval se kouč Dynama. Zatímco v domácí kabině vládla skvělá nálada, o kousek dál panovaly chmury. Sigma byla v koncovce bezzubá, za celý zápas nevyslala přímou střelu na branku a klesla v tabulce na jedenáctou příčku.