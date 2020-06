Eden Plzni nevoní, titul se zase vzdálil. Liga je dál otevřená, doufá Guĺa

Po prvním poločase jim bylo jasné, že takhle by to dál nešlo. Proto došlo k netradičnímu výjevu. Celý realizační tým Viktorie zasedl hned vedle střídačky k velké válečné poradě.

„Děláme to stabilně, ale teď jsme zůstali venku. Přišli k nám asistent a sportovní ředitel. Pohled z tribuny je pro mě podstatný, i náš úhel pohledu z lavičky. Bylo třeba reagovat hned, chlapci to pochopili. Druhý poločas sice nebyl top, ale určitě lepší než první. Něco jsme jim museli ukázat," vysvětluje Adrian Guĺa.

KONEC ZÁPASU

Viktoriáni se i přes zlepšený výkon ve druhém poločase se @slaviaofficial rozešli bez branek.#fcvp #SLAPLZ pic.twitter.com/uuVpo3hoej — FC Viktoria Plzeň (@fcviktorkaplzen) June 7, 2020

Plzeň musela být ráda, že do přestávky neinkasovala. „Vstup do zápasu měl soupeř lepší, byl agresivnější. Bylo tedy podstatné, že jsme to ustáli. Chybělo mi víc odvahy a rizika, náběhové věci. Vstup do druhé půle jsme měli o hodně lepší, ale nedotáhli jsme nic do konce, což si takový zápas vyžaduje. Rozhodují detaily. Bod musíme akceptovat," líčí kouč Viktorie.

Zápasů je ještě hodně

Plzeň hodlala bitvu o titul zdramatizovat, potřebovala však zvítězit. Remízou se jí celkový triumf o hodně vzdálil.

„Aktuální situaci v boji o titul neumím tak rychle zanalyzovat. Už déle jsme na Slavii nevyhráli. Musíme přidat v činnostech, o které bychom se mohli opřít a vyhrávat takové zápasy. Ještě jednou sem v nadstavbě přijedeme. Soutěž je otevřená, protože zápasů je ještě hodně," doufá Guĺa, že šance ještě žije.

Stanislav Tecl ze Slavie a David Limberský z Plzně.

Michal Kamaryt, ČTK

Na vlastní kůži okusil, proč se Plzni v Edenu dlouhodobě nedaří.

„Slavia má velkou kvalitu, jednak trenérskou, která je pak násobená na ploše. A ještě kdyby měla podpora fanoušků... Je silná ve všech řadách. Nás ještě čeká hodně práce. Potřebovali jsme, abychom takovou konfrontaci zažili. Určitě jsme schopní pracovat na věcech, abychom vyhráli i venku u takového soupeře," ujišťuje Guĺa.

Do rizika nešli

Přesto se nabízí otázka, proč aspoň v závěru zápasu nešel do většího rizika.

„Poslali jsme na hřiště hroťáka i křídlo a měli připravené i další hráče. Třeba Honza Kopic nenaskočil do utkání dobře, měl přitom přinést přidanou hodnotu. Kluci ze základu zvládali zápas dobře, nechtěli jsme do systému sahat. Slavia je navíc v přechodu stále nebezpečná, má raketově rychlé hráče. Kdybychom inkasovali, měli bychom velký problém. Takhle je liga pořád otevřená. Věřím, že ještě bude boj," vede si Guĺa svou.