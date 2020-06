Slavia přišla v nastavení o výhru, její náskok před Plzní se ztenčil. Sparta doma vyhrála

Útočník Sparty Libor Kozák slavé gól, který vstřelil do sítě Opavy.

Sešívaní měli sice jistotu, že do nadstavby půjdou z první příčky, na druhou Plzeň ale mají k dobru už jen šest bodů. Slavia totiž potvrdila, že se jí v Ostravě dlouhodobě nedaří a brala tentokrát jen bod za remízu 2:2. Ta se zrodila po divoké koncovce.

Pražané šli Masopustem do vedení ve čtvrté minutě nastavení, za pár desítek sekund ale šli do deseti po vyloučení útočníka Tecla. A v úplném závěru Stronati srovnal na 2:2 a na trávníku tryskaly emoce.

Plzeň doma proti Zlínu splnila úlohu favorita. Sice to v podání Viktorie nebyl žádný válec, ale i tak bez problémů brala tři body za výhru 3:0. V prvním poločase poslali do vedení favorita Jan Kopic a Jean-David Beauguel, v závěru se ještě trefil Milan Havel. Západočeši vyhráli v devátém z deseti soutěžních utkání pod trenérem Adrianem Guľou.

Poslední Příbram si doma poradila s oslabeným Libercem, vyhrála 2:1 a odskočila z posledního místa. Hrdinou Středočechů byl Martin Nový, který se postaral o obě trefy vítězů.

Čtvrtý Jablonec doma vyhrál nad Karvinou, ale žádná hitparáda to v jeho podání nebyla. Nakonec Severočechům stačila k triumfu přesná trefa Sýkory skoro po hodině hry. Karviná venku devětkrát za sebou nevyhrála a neskórovala.

Na průběžnou čtvrtou příčku poskočila Sparta. Letenští sice předvedli pouze průměrný výkon, ale i tak slaví čtvrtou výhru v řadě. Nad Opavou zvítězil tým kouče Václava Kotala 2:0, poražení klesli na poslední místo. Pražané vyhráli všech posledních jedenáct vzájemných ligových zápasů.

Nečekaný kolaps předvedlo doma Slovácko. To nezvládlo zejména úvod duelu s Bohemians. Klokani šli rychle do vedení o dvě branky, Slovácko navíc hrálo brzy bez vyloučeného Milana Petržely. Manko sice stihlo chvíli před poločasem korigovat, ale na bodový zisk to nestačilo.

České Budějovice nerozehráli domácí duel s Teplicemi dobře. Hosty poslal do vedení střelec Řezníček, jenže pak už hráli prim v utkání Jihočeši. Ti nakonec slavili vítězství 3.1, když se dvěma trefami blýkl talentovaný Šulc.

Mladá Boleslav potvrdila, že po koronavirové pauze má do ideální formy pořádně daleko. Tři body si ze hřiště Středočechů odvezla Sigma Olomouc po výhře 2:0. Středočeši vyhráli jediné z posledních 11 kol.