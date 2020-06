Fotbalové Hanáky mohou do pohárové Evropy pořád ještě dovést dvě cesty. Obě ale hodně svízelné

Nadějí na účast v pohárové Evropě se sice mohou fotbaloví Hanáci dál opájet, má to ovšem svá úskalí. V MOL Cupu by museli příští středu v semifinále porazit na svém hřišti Liberec a následně mít v červencovém finále ještě navrch nad vítězem druhého semifinálového duelu mezi Spartou a Plzní. I v lize stále ještě vede pro Olomouc po středeční výhře v Mladé Boleslavi cesta do skupiny, ve které se bude hrát o Evropskou ligu. Jenže v závěrečném dějství nejvyšší domácí soutěže už nemají umístění v první desítce ve vlastních rukou.