Karviná natáhla čekání na gól venku na rekordních devět zápasů. Nepříjemná vizitka, hlesl Vukadinovič

Vyrovnali rekord, který by nejraději zahrabali na smetišti. Už devět zápasů Karvinští neslavili gól na hřišti soupeře. Naposledy odjeli s nulou z Jablonce po prohře 0:1 a vyrovnali tím v samostatné české lize téměř osmnáct let staré "maximum" Příbrami.

„Je to hodně nepříjemná vizitka. Musíme makat. Každý bod pro nás v tuhle chvíli dobrý. Čeká nás ještě domácí zápas s Mladou Boleslaví, věřím, že máme sílu ji hlavně doma porazit a v nadstavbě se nám bude dýchat líp," prohlásil Vukadin Vukadinovič.

Naposledy se s parťáky na hřišti soupeře trefil na konci léta minulého roku. Shodou okolností právě v Příbrami. Od té doby devět duelů nic. Nekonečných 834 minut. „To je špatně," dodal Vukadinovič. Venkovní skóre 0:18 z těchto devíti zápasů je strašidelné.

Série bez vstřeleného gólu venku v samostatné české lize 9 - Příbram (2001,2002 a 2002/2003) 9 - Karviná (2019/2020) 8 - Teplice (1997/1998) 8 - Bohemians 1905 (2000/2001) 8 - Hradec Králové (2001/2002 a 2002/2003) 8 - Blšany (2003/2004 a 2004/2005) 8 - Zlín (2005/2006) Zdroj: Csfotbal.cz

„Chlapcům nemám už druhý zápas co vyčítat, ale ta statistika venku o něčem svědčí. Tam opravdu musíme zapracovat. Po defenzivní stránce je to dobré. V přechodové fázi tam byly dobré záblesky, ale když chceme něco s takto silným soupeřem uhrát, musíme skórovat," poznamenal kouč hostů Juraj Jarábek, který Karvinou vede od poloviny listopadu a trefy mimo domácí stadion se tedy ještě nedočkal.

„Věřili jsme, že jedna šance přijde, což se stalo. Ale bohužel Tijani ji neproměnil, a i některé další slibné akce jsme nedotáhli do konce. Udělali jsme dvě chyby, které Jablonec potrestal, my jejich nikoliv. Je to stále o prvním gólu, a hlavně o kvalitě útočníků," povzdechl si Jarábek s připomenutím Tijanyho rány v závěru utkání, kdy už málem zvedal ruce nad hlavu, jenže střela rozvlnila jen boční síť. „Jsme smutní, protože pořád bojujeme o záchranu a každý bod je pro nás důležitý. Myslím, že v Jablonci jsme minimálně bod vytěžit mohli," doplnil Jarábek.

Jeho mužstvo tak vyrovnalo střeleckou nemohoucnost Příbrami z roku 2002, kdy Středočeši čekali na gól na půdě soupeře v závěru sezony 2001/2002 a pak dalších sedm výjezdů v té následující. Nelichotivou šňůru tehdy utnul po 897 minutách Marek Kulič. V československé lize drží prvenství Prešov ze sezony 1969/1970, kdy slovenský tým čekal na gól na hřišti soupeře dlouhých třináct utkání.