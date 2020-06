Exsparťanovi Kováčovi osladil premiéru sparťan Souček. Krásný gól, liboval si nový trenér Opavy

Hodinku se na opavském trávníku téměř nic nestalo. Domácí měli trochu více šancí, zásluhou oboustranně mizerné koncovky ale zůstával stav bezbrankový. Všechno změnil až souboj domácího útočníka Juřeny a obránce Kladrubského na hranici velkého vápna. Oba se skáceli k zemi a sudí Pechanec poslal hostujícího fotbalistu do sprch.

„Kladra (Kladrubský) mi říkal, že to byl nejdříve faul na něj. K červené se vyjadřovat nebudu, ale zkazila naše plány. Byl stav 0:0 a my jsme věděli, že jsme schopni tu jednu branku, která by nás posunula na šesté místo, dát. Jsme sedmí, i to je obrovský úspěch. Asi jsme na tu šestku ještě nebyli připravení," řekl trenér Českých Budějovic David Horejš, který jako by tušil, že jeho tým z utkání v Opavě neodejde bez karetního trestu.

Z nominace proto vynechal zkušeného Tomáše Sivoka. A po dotazu na důvody jeho absence nehledal výmluvy. „Na rovinu...? Když jsme viděli tu delegaci, tak jsme nechtěli riskovat, protože jsme věděli, že ho budeme potřebovat," vypálil ze sebe Horejš. „Taky jsme ho ale, po dohodě s ním, chtěli pošetřit a nechat hrát ty dva mladé kluky (Havla a Talovierova). Předtím odehráli dvě kvalitní utkání a taky v Opavě to zvládli skvěle, tam problém nebyl," popsal Horejš.

Zleva Václav Juřena z Opavy a autor prvního gólu Filip Souček z Opavy.

Jaroslav Ožana, ČTK

Když se emoce po vyloučení Kladrubského utišily, vzal si míč mladík Souček a odrazem od břevna a zad na brankové čáře stojícího Havla zařídil domácím vedení. „Obvykle kope Pavel (Zavadil), ale Suk si věřil, tak mu to nechal. Byl to krásný gól, ale věděl jsem, že je spousta času a bude to ještě složité. Ale kluci to chtěli urvat od první minuty," těšilo trenérského ligového debutanta Kováče.

Hráli jsme o život, říká Kováč

„Jsme teď všichni velmi šťastní. Věděli jsme, že hrajeme o život a tenhle zápas jim může pomoci zvednout sebevědomí. Teď ví, že když budou tvrdě pracovat, tak výsledky přijdou. V tom je fotbal spravedlivý," poukázal Kováč, jenž v týdnu nahradil odvolaného Jiřího Balcárka.

Hosté přišli v Opavě nejen o body, ale také o brankáře Drobného, který odstoupil v 87. minutě s poraněnou nohou. A protože Horejš už v tu chvíli využil všechna tři okna ke střídání, místo náhradního brankáře Sušaka šel chytat Ivo Táborský.

Povoláním útočník kapituloval v 8. minutě nastavení, kdy vyběhl pomoct spoluhráčům při standardce a nestihl se vrátit. „Šel jsem jen podat dres a oni mi řekli, ať do něj vlezu. V závěru to bylo už jen o tom, zda se nám podaří ze standardky vyrovnat nebo nám utečou. Což se stalo," soukal ze sebe Táborský.