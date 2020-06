Opory jsme šetřili záměrně. Vsadili jsme na jednu kartu, chceme do finále poháru, přiznal olomoucký Látal

Absence mnoha opor byla především v první půli na výkonu vašeho týmu znát...

Je to tak. Změn byla spousta a od toho se dění na hřišti skutečně odvíjelo. Nepresovali jsme, hráli hodně zataženě, bojácně, často a zbytečně jsme ztráceli míče. Plzeň si sice moc šancí nevypracovala, ale potrestala chybu, kterou jsme udělali na kraji hřiště. Po přestávce, když jsme sestavu prostřídali, už to bylo lepší. Hráče jsem nabádal, aby se vysunuli s presinkem více dopředu, byli aktivnější. To se podařilo, dostali jsme soupeře trochu do problémů, jen jsme se nedokázali prosadit střelecky.

Byl to záměr, nechat tolik hráčů ze základu odpočívat?

Ano. Vsadili jsme všechno na jednu kartu. Naším cílem je postup do finále poháru, a tak jsem na středeční semifinále kluky opravdu šetřil. Někteří toho odehráli hodně a potřebovali si oddechnout. Platí to i o Jemelkovi s Chytilem, které jsem střídal po poločase. Nebylo to kvůli výkonu. Chtěl jsem, aby si ti nejvíce vytížení hráči zahráli jen po pětačtyřiceti minutách.

Věděl jste to už po duelu v Mladé Boleslavi?

Ano. Po nějaké konzultaci s vedením jsme se tak rozhodli. Navíc jsme chtěli vidět v akci i další hráče, kteří tolik příležitostí nedostávají a ti určitě nezklamali.

Po minulém domácím zápase s ostravským Baníkem to od vás pořádně schytal stoper Jan Štěrba, který se výrazně podílel na prohře vašeho týmu 1:3. S Plzní hrál znovu. Jak jste byl s ním spokojen tentokrát?

Defenzíva byla celkově dobrá. Kdybychom neudělali na levé straně tu hrubku, kdy jsme nedostoupili hráče, ten odcentroval a pak přišel gól, byl bych spokojený. Plzeň totiž prakticky žádnou vyloženou šanci neměla. Bohužel, dopadlo to, jak to dopadlo. Honzovi jsem dal šanci, protože každý udělá chybu, každý na ni má právo. Myslím, že to zvládl, a to je pozitivní.

Ve zbývající části soutěže vás čeká jen skupina o udržení. Jak to vy osobně vnímáte?

Jsem samozřejmě zklamaný. Hodnotit to však nebudu. To si uděláme uvnitř klubu. Navíc ještě není konec sezóny, takže by to bylo stejně předčasné.

Ve středu hrajete tolik očekávané semifinále domácího poháru z Libercem. Jak těžké je, v tak krátké době udržet hráče v koncentraci a motivovat je?

Hned po dnešním utkání jsem jim řekl, že máme na čem stavět, o co odrazit, o co opřít. V Mladé Boleslavi jsme hráli slušně, špatné to nebylo ani předtím s Baníkem, byť jsme prohráli, a i druhý poločas teď s Plzní byl z naší strany solidní. Máme se tedy o co opřít. Jen na tyto výkony musíme navázat. Jsem přesvědčen, že hráči mají na to, postoupit do finále a já věřím, že pro to udělají maximum a vyjde to.