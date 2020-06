Žitný dal gól z dálky do prázdné brány, podobné střely trénuje

"Trochu to bylo o tom odhadnout, kam brankář ten míč vůbec vyhlavičkuje. Když dolétl ke mně, tak jsem to zkusil a míč se mi podařilo naštěstí dobře trefit. Někdy to tak zkouším v tréninku, i když tak pěkně se mi to asi jen tak nepodaří," řekl v nahrávce pro média Žitný.

V úvodu jara rozhodně nepatřil k oporám Severočechů a musel dokonce absolvovat individuální pohovor s trenérem Stanislavem Hejkalem. V posledních dvou zápasech ale skóroval a dnes si zapsal jubilejní desátou branku v první lize.

Zleva Jean Mangabeira z Karviné a Patrik Žitný z Teplic v 1. kole nadstavby.

Ondřej Hájek, ČTK

"Je pravda, že jsme spolu měli sezení. Nelíbily se mi jeho výkony, ale vzal si to k srdci a teď odehrál tři velmi dobré zápasy. Za dnešní trefu ho pochválím, prokázal skutečně velký přehled a technicky byla střela dokonalá," uvedl Hejkal.

Tepličtí se snažili Karvinou napadat. "Soustředili jsme na jejich rozehrávku, mívají s ní potíže. Dnes jsme se tak prosadili dvakrát nebo třikrát. Začíná si to všechno sedat, hrajeme fotbal s dobrou rozehrávkou zezadu. To nám vyhovuje a dáváme i branky," řekl Žitný.

Severočeši se přiblížili k záchraně, na první barážovou příčku už mají k dobru osm bodů. "Když takhle budeme pokračovat, můžeme mít záchranu brzy zajištěnu, ale teď není čas o tom uvažovat. Už myslíme na další zápas, důležité v tom nahuštěném programu bude dobře regenerovat, už v pondělí jedeme k dalšímu zápasu do Olomouce," dodal.