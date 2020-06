Padly tři vlastní góly, Nguyen si dal dva! Statistici uzavřeli zápas na Spartě

Podrobnější přezkoumání vlastně nikoho nepotěšilo. Letenští střelci Krejčí a Tetteh přišli o své trefy, obě jdou na vrub nešťastného brankáře fotbalistů Liberce. Komise pro historii a statistiku rozhodla, že třetí i čtvrtý gól Sparty v utkání se Slovanem (4:1) jsou vlastní gólmana Nguyena. V součtu s nezadržitelnou Frýdkovou ránou do vlastní sítě tak padly celkem tří vlastňáky!

Neradoval se dlouho. Ladislav Krejčí jásal, že den po úspěšné maturitě se dočkal také prvního gólu v rudém dresu. V zápise byl jako střelec uveden on, stejně jako Benjamin Tetteh u čtvrté branky Sparty.

Nakonec jsou oba góly připsány jako vlastní Filipu Nguyenovi.

„U gólu na 3:1 se Krejčího střela odrazila od břevna ven z branky a následně od gólmana Nguyena do branky. U gólu na 4:1 přihrával/střílel Tetteh od brankové čáry před branku a míč se od Nguyena následně odrazil do branky. Ani v jednom případě by bez odrazu od brankáře Liberce gól nepadl," vysvětluje Radek Bauer stanovisko Komise pro historii a statistiku.

Vedení soutěže tak v obou případech zápis o utkání opravilo a skupina o titul dodatečně začala raritním duelem hned se třemi vlastními góly!