Na první ligový gól čekal do třiceti. Teď Novák doufá, že pomůže Dynamu k postupu

Do třiceti si musel počkat na první ligovou trefu. A to má obránce českobudějovického Dynama na kontě už přes dvě stě zápasů, které za svůj klub odehrál v nejvyšší soutěži i druhé lize. „Čekal jsem na ni spoustu let, takže mám samozřejmě radost. Ještě větší mám ale z toho, že jsem ten gól vstřelil na hřišti soupeře. Mohl by nám pomoci k postupu,“ netajil se obránce ligového nováčka Pavel Novák po prvním utkání play off v Mladé Boleslavi vírou, že semifinálová konfrontace je otevřená a rozhodnutí padne až v odvetě.