Hrál Sivok za Jihočechy naposledy? Uděláme vše, aby za nás ještě nastoupil, ujišťuje trenér Horejš

Pochopitelně že českobudějovickému týmu Sivok po změně stran scházel, samo sebou že se absence šestatřicetileté opory ligového nováčka na výkonu mužstva a výsledku projevila.

„Střídající Havel si vedl velice dobře, ale Tomáš nám chyběl. Hlavně na organizaci hry se to projevilo," připouštěl trenér Jihočechů David Horejš, že s šestatřicetiletým rutinérem by nejspíše jeho tým zvládl druhý poločas semifinále play off daleko lépe.

Brankář Českých Budějovic Zdeněk Křížek a jeho spoluhráč Benjamin Čolič po vychytané penaltě.

Radek Petrášek, ČTK

„Zápas jsme měli rozehraný velice dobře, dali jsme i gól a vedli, jenže po změně stran jsme ustoupili od hry, kterou jsme předváděli do poločasu. Nezkušenost se na mých svěřencích prostě projevila. Proto přicházely laciné ztráty míče, zbytečné chyby uprostřed hřiště, po kterých jsme inkasovali, scházelo i víc klidu," glosoval Horejš partii, která nakonec skončila prohrou jeho týmu.

A ztrátou Sivoka, který bude nejspíš chybět i v odvetě v sobotním semifinále na jihu Čech. „Tomáš má problémy s kolenem delší dobu, takže se dá těžko během týdne dohromady. Uděláme ale všechno proto, aby pětačtyřicet minut v Mladé Boleslavi nebylo posledními minutami v jeho kariéře," reagoval českobudějovický kouč na Sivokovo rozhodnutí, že po sezoně ukončí aktivní kariéru.

V praxi to pro hráče Dynama znamená zvládnout vítězně odvetu s Mladou Boleslaví a postoupit do finále play off, kde by se střetli s lepším týmem z dvojice Bohemians - Slovácko.

„Jsme teprve v poločase, naše série s Mladou Boleslaví je pořád otevřená. Uděláme vše proto, abychom odvetu zvládli a postoupili. I proto, aby nešlo o poslední Sivokův zápas za České Budějovice," ujišťuje Horejš.