Šéf fotbalové Slavie pod palbou! Tvrdík musel s pravdou ven

Z role fanouška se nakonec dostal v hierarchii vršovického gigantu nejvýš, jak jen mohl. Je jednatelem majoritního akcionáře klubu, předsedou představenstva, takže má na starosti řízení SK Slavia Praha. „Dělám to bezplatně, jediným benefitem je pro mě radost z fotbalových výsledků," prohlásil. A úspěchů má na kontě dost, dva ligové i pohárové triumfy na domácí scéně, stejně jako vystoupení v Lize mistrů či Evropské lize. Na to bude nejen Tvrdík dlouho vzpomínat.

Předseda představenstva přiznává, že měl po nástupu do klubu dva úkoly. Jeden přetrvává, když shání pro fotbalový kolos finance. Ten druhý, kdy měl sestavit tým, který Slavii řídí, se mu povedl. Jinak se Tvrdík věnuje strategickým rozhodnutím. Na další věci má dva viceprezidenty, s kterými je také nejvíce v kontaktu. Tomáš Syrovátka má na starosti marketing a obchod, každodenní provozní administrativu. Jan Nezmar pak odpovídá za sportovní řízení klubu. Až na úplné výjimky nezasahuje do jejich práce.

„Dlouhodobě se považuji za fotbalového fanouška, ale nikoliv za fotbalového odborníka. Neumím si představit, že bych měl ambici vstupovat do sportovní agendy Honzovi Nezmarovi, toho považuji za fotbalového génia, on na rozdíl ode mě fotbalu rozumí," složil poklonu jednomu ze spolupracovníků.

„S Tomášem Syrovátkou jsme se potkávali jako fanoušci a já jsem si ho nakonec vybral do klubu. Byl novinář, ale já jsem byl přesvědčený, že je to ten pravý srdcař. On i Honza Nezmar dělají práci skvěle a já s nimi diskutuji věci strategického rozsahu," uvedl pro ESAM TV Tvrdík a zdůrazňuje, že nikdy nezkoušel ovlivnit třeba sestavu, která měla vyběhnout k nějakému důležitému zápasu. „Za dobu, co řídím klub, jsem v sobě nikdy nenašel odvahu říct trenérovi, nebo někomu z realizačního týmu, něco ve vztahu k dění na hřišti," konstatoval.

Jiná situace je ve chvíli, kdy jde o přestup hráčů. Ať už do Slavie, nebo z klubu ven. „Tam se ke všemu přidává akcionářský rozměr, kdy zvažujeme, koho si můžeme dovolit koupit a prodat a případně za kolik. To už je moje působnost," přiznal Tvrdík. Jedním dechem dodává, že má velkou důvěru ve sportovní úsek, trenérovi a sportovnímu řediteli se naučil důvěřovat.

„Na začátku přicházeli s návrhy a já neměl dost kvalifikaci na to, abych je odborně posoudil Bylo hodně názorů expertů, novinářů i veřejnosti. S odstupem času se ukázalo, že většina rozhodnutí byla správná. Ale stoprocentní jsme nebyli, to nejsou ani počítače," připustil.

Kdy se vedlo nejvíce jednání. Diskutuje se třeba o brankáři Kolářovi, který podle Tvrdíka roste ve sportovní ikonu a evropskou špičku. Dříve se hodně řešil odchod Tomáše Součka či Alexe Krále. „Ta rozhodnutí mohla vypadat kontroverzně, měla o nich pochybnost spousta fanoušků, ale s odstupem času je hodnotíme jako sportovně geniální," ulevilo se předsedovi představenstva vršovického klubu.

On i jeho nejbližší spolupracovníci jsou naladěni na stejnou vlnu. „Pochopili, kde jsou nějaké hranice, jaké jsou ambice klubu i finanční možnosti Slavie, a tak nepřicházejí s nějakými nesmyslnými nákupy drahých hvězd," naznačil souznění Tvrdík a připomněl třeba jednání o odchodu Tomáše Součka do anglického West Hamu. Tam se Tvrdík výrazněji přihlásil o slovo.

„Nabídka byla velmi vysoká, klub musí v takové chvíli brát ekonomické aspekty. Nakonec rozhodl samotný Tomáš Souček, snažíme se řídit přáním hráče," konstatoval Tvrdík s tím, že klub udělal velmi dobrý obchod, a to se ukazuje zvláště po koronavirové krizi, kdy kluby řeší finanční ztráty. „Když se přestup dokončí, budou chodit Slavii následující tři roky peníze a klub bude i díky nim stát ekonomicky na velmi silném finančním polštáři," dodal s tím, že je jasné, že pokud se West Ham udrží v Premier League, Souček se stane hráčem Kladivářů. „Když sestoupí, otevře se diskuse. Ale jak to bude, to bychom teď předbíhali."