Závěr ligy je masakr! Sparta volí nejlepší lék

📺 DOČKAL | „Musíme jít dál, osm zápasů pořád není šňůra, o které by se mělo nějak mluvit. Pokud ta série může pokračovat i do příští sezony, tak pojďme do toho.“



🗣️ Kapitán v rozhovoru po dalším vítězném zápase! #acsparta



➡️ https://t.co/dtNzwuV76S pic.twitter.com/tEBb2IvNy1