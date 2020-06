Dostal jsem úplně směšnou žlutou, je mi z toho zle, štve Malinského

„Vyjádřím se jen ke své kartě. Na Spartě jsem dostal podle mě nesmyslnou žlutou. Nebyl to žádný faul na žlutou. A teď jsem dostal další úplně směšnou. Je mi z toho zle," vypěnil Malinský.

Sudí Ondřej Pechanec ho napomenul v 67. minutě, kdy Malinskému pískl při zpracování balonu hru rukou. Potrestal jeho následnou reakci. „Řekl jsem jen že to ruka nebyla, že to bylo do břicha. A rozhodčí mi za to dá žlutou kartu. Nechápu to! Dělají si tam, co chtějí. Podívejte se na zákrok, který předvedli na Balutu. Má naražený kotník, teče mu z něj krev a rozhodčí to pustí... Nevím, kde to jsme. Tohle mě štve," přiznal Malinský po zápase s připomenutím zákroku Miloše Kratochvíla na Balutu z první minuty nastavení, po němž musel Rumun střídat.

Jan Krob z Jablonce a Tomáš Malinský z Liberce během utkání nejvyšší soutěže.

Radek Petrášek, ČTK

54. Podještědské derby vyrovnalo rekordní počet žlutých karet v jednom duelu v samostatné české lize. Naposledy dvanáctkrát napomínal hlavní arbitr hráče na jaře před dvěma lety v duelu Liberce se Slavií. Tehdy však arbitr ještě nemohl napomínat členy realizačního týmu. Jelikož Pechanec v Podještědském derby ukázal další tři žluté trenérům (libereckému Pavlu Hoftychovi a Pavlu Medynskému a jabloneckému Petru Radovi), jedná se o karetně nejvyhrocenější utkání v historii samostatné české ligy, alespoň co se žlutých karet týká.

Navíc v osmiminutovém nastavení viděl i červenou liberecký asistent Marek Čech za reakci po faulu na Balutu. „Posunek k ponížení, zesměšnění R (rozhodčího) v nepřerušené hře, prudké nakopnutí reklamního panelu v technické zóně hostů jako projev nesouhlasu s rozhodnutím R. Reklamní panel po nakopnutí spadnul na zem. Poté došlo k urážlivým výrokům s urážlivým výrazem směrem ke 4R, „jděte do prdele, vy kokoti zasraný," stojí v oficiálním zápise o utkání.

„Bohužel jsme vykartovaní já s Balutou. Alespoň si odpočineme na finále poháru... Ale myslím, že z poloviny karty nemusely být. Nemyslím si, že bychom komunikovali s rozhodčím tak, že bychom si je zasloužili. Ten metr je zvláštní," divil se Malinský po remíze 1:1, kdy se Liberec dostal v polovině prvního poločasu po rychlém brejku do vedení, domácí pět minut před koncem srovnali Tomášem Hübschmanem a udrželi před svým rivalem na čtvrtém místě dvoubodový náskok.