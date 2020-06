Aplaus vestoje pro Sivoka. Kapitán Dynama měl při velkém loučení na krajíčku

Bylo to dojemné loučení. Sundal si kapitánskou pásku, předal ji Čavošovi, s nímž se objal. Poplácal se s některými spoluhráči i brankářem Křížkem a při odchodu tleskal nad hlavou divákům, kteří vyvolávali jeho jméno. Poplácal po zádech střídajícího Talověrova i trenéra Horejše a poté usedl na střídačku.

"Myslel jsem si, že to na mě vůbec nedolehne. Jenže opak je pravdou, a to přitom nejsem nějaký cíťa," prohlásil bývalý reprezentační stoper a účastník tří ME, který končí smutně. Jihočeši padli doma se Středočechy 0:2 a do finále skupiny o Evropu nepronikli. "Myslel jsem si, že to dneska zvládneme, ale po druhém gólu bylo rozhodnuto," mrzelo 36letého obránce, který získal se Spartou tři tituly a prožil úspěšné angažmá v Itálii či Turecku.

Připravujeme další podrobnosti.