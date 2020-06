Snažil jsem se uhnout, říká Klíma ke kuriózní trefě. Podobný gól nepamatuje

Janoškova bomba z dálky vás zasáhla do boku a zcela změnila původní směr. Vstřelil jste někdy podobný gól?

Ještě ne. V Liberci nám dal nedávno Kuchtič (Kuchta) gól tak, že ho zblízka trefil gólman. S Buďou (Budinský) a dalšíma klukama jsme si říkali, že bychom někdy takový chtěli vstřelit i my. A vyšlo to teď. (úsměv)

Jak jste celý moment viděl?

Jany (Janošek) dostal míč na střed a viděl jsem, že už bude střílet. Napálil to a já se snažil uhnout. Byl jsem od něj docela blízko a míč mě trefil do protipohybu gólmana. Díky bohu, že to nebyl ofsajd. Gól byl šťastný a rozhodl úplně o všem, domácí by k postupu už museli vstřelit čtyři góly a toho času už měli málo. Uklidnilo nás to.

Těší vás, jakým způsobem jste odvetu zvládli?

Jsem strašně rád, že se nám povedlo postoupit i s nulou vzadu, což byl náš cíl, abychom tady pak nemuseli něco honit. Povedlo se vše skvěle, navíc dva góly k tomu...

Přáli jste si navázat na výkon z druhé půle úvodního utkání, v němž jste otočili výsledek?

Ano, nikam jsme nechtěli bláznit, protože hrát musely hlavně Budějovice. My byli dopředu nebezpeční, kdybychom některé situace dohráli líp, mohl být klid i dřív. Ale náš výkon byl týmový, kompaktní, poctivý, a to bylo dneska nejdůležitější.

Hodně vám určitě pomohl i brzký vstřelený gól ze 7. minuty z hlavy Zeleného...

Jo, my jsme takhle dostali gól v domácím zápase a karty se mohly úplně obrátit. Ale dokázali jsme to otočit a nakonec vyhrát 2:1. Po prvním gólu tady musel soupeř hru otevřít o to víc, což nám hrálo do not.

V úvodu jara jste na Střeleckém ostrově prohráli 0:3, připomněli jste si duel?

Měli jsme tehdy potíže s jejich standardkami. Každý balon do vápna pro nás hořel. Byl to varovný prst, věděli jsme, že si na ně musíme dávat pozor. Zvládli to dobře a paradoxně právě ze standardky jsme se trefili my.