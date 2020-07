Fanoušci cítí větší euforii než my, říká železný muž. S Klokany ve finále narazí na staré známé

S Bohemians má jasný plán: mateřský tým ve dvojzápase zlomit. „O postupu se rozhodne až v úterý u nás v Ďolíčku, takže z obou stran to bude asi takticky svázané," tuší 25letý stoper před úvodní finálovou partií skupiny o Evropu.

„Jako tým se snažíme o ofenzivní, konstruktivní fotbal, a i Mladá Boleslav má k takovému stylu blízko. Těžko spekulovat, ale věřím, že převáží kreativita a útočná podívaná," burcuje muž, jenž loni v zimě zamířil z města automobilů do Vršovic, kde podepsal tříletou smlouvu. Boleslavský kádr sice prošel obměnou, přesto večer narazí na známé tváře.

Těším se na kluky, s kterými jsem hrál

Třeba Šedu, Hubínka, Ladru nebo Křapku, s nímž kopal už v žácích a dodnes jsou v častém kontaktu. „Jsme kamarádi i mimo hřiště," potvrzuje bývalý mládežnický reprezentant. Napíše mu na mobil, ale žádné velké hecování před utkáním nechystá. „Možná padne jenom něco ze srandy," tvrdí. Přitom se těší setkání i s dalšími lidmi. „Znám tam zaměstnance, trenéry napříč dorostem a žáky. Paní, co dělají v prádelně nebo lidi, kteří pečují o hřiště," vykládá Hůlka, který u Botiče patří k oporám. Diriguje obranu, navíc se pyšní nálepkou železného muže.

Jan Matoušek z Příbrami a Lukáš Hůlka z Bohemians během utkání nadstavby Fortuna ligy ve skupině o záchranu v loňské sezoně

Vlastimil Vacek, Právo

V letošní sezoně nastoupil do všech soutěžních klání v základní sestavě, aniž by střídal! „Únava graduje, ale teď se vstřebává snáz, než kdybychom hráli o udržení. Pomáhá mi, že máme úspěšnou sérii a daří se nám," hlásí. Dobře se vypořádal i s náročným zápasovým kolotočem po restartu ligy. Na hrací režim neděle - středa - neděle nebyl z minulosti zvyklý.

„Byl to pro nás všechny krok do neznáma. Trenéři ale vědí, co by se mělo dělat. Člověk musí být na sebe přísný. Hraje obrovskou roli, jak se kdo o sebe stará. Důležitý jsou spánek a strava," utrousil. Sám spí minimálně osm hodin denně a dbá přitom na pravidelný rytmus.

Václav Jurečka ze Slovácka se probíjí obranou Bohemians, Lukáš Hůlek (druhý zleva)

Dalibor Glück, ČTK

„Abych nezalehl v devět večer, vstával ve čtyři a další den naopak nešel na kutě o půlnoci a probudil se v devět ráno. Když jsme hráli po třech dnech, chodil jsem do postele, byť jsem věděl, že tak dvě hodiny ještě neusnu. Prostě jsem zavřel oči a odpočíval," líčí.

Baterky dobíjí také s přítelkyní, která mu je oporou. „Fotbal jde v tu chvíli stranou, užívám si pohody, lásky a načerpám energii. Fandí mi, ale zároveň se nechce dokola bavit, co jsem udělal v zápase dobře nebo špatně," libuje si. Důvodů k radosti má fůru. Klokani se na jaře tetelí blahem, po koronavirové pauze vyhráli sedm z osmi duelů. Podobnou jízdu Klokani hodně dlouho nepamatují.

V Evropě ještě nejsme, brzdí Hůlka optimismus

„Program během nucené přestávky byl zvolený správně, připravil nás na první dva zápasy, které určily ráz pro zbytek sezony. Jeli jsme na vlně, byli jsme sebevědomí, odvážní a jakmile se vyhrává, všechno jde snáz," pochvaluje si Hůlka. Bohemians šlapou, přesto o pohárech v kabině ovšem nemluví.

„Fanoušci cítí větší euforii než my hráči. Po základní části už pomalu všichni křičeli Evropa, Evropa. Ale my víme, že do ní nějaký kus trvá," brzdí optimismus. „Vypadneme s Boleslaví a všem potom bude jedno, že jsme měli úspěšné jaro. Pro nás je motivací Evropu udělat, pak máme razítko, že jsme něco dokázali," dodal.