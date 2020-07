Že postup nevyšel, je malá kaňka. Ale celkově převládá hrdost, řekl Klusáček

Byli vyřazeni, přesto panovala na stadionu Bohemians 1905 euforie. Dlouhotrvajícím potleskem a skandováním poděkovali fanoušci klokanům za fantastické jaro, které u Botiče dlouho nezažili. Byť na něj hráči nepřidali třešničku, do rozhodujícího duelu o vstupenku do předkol Evropské ligy se kvalifikoval jejich soupeř, Mladá Boleslav.

„Musíme být především pyšní na to, jak kluci hráli. Nejen tento poslední zápas. Že postup nevyšel, je malá kaňka, ale celkově převládá hrdost," řekl kouč Luděk Klusáček po úterní finálové odvetě skupiny o Evropu s Mladou Boleslaví. Jeho tým musel smazat tříbrankové manko z úvodního zápasu, Středočechy přehrával. Výhra 2:1 ale nestačila.

„Odehráli jsme jeden z našich nejlepších jarních zápasů, přestože jsme se nedostali k tomu, abychom byli alespoň na dosah postupu. Zhatila nám to vyrovnávací branka Boleslavi," podotkl Klusáček.

Klokani vedli brankou Puškáče, hosté do poločasu srovnali Jiřím Klímou. Brzy po přestávce se náramně trefil z přímého kopu kapitán Jindřišek. Pražané tak po koronavirové pauze vyhráli osm z deseti ligových zápasů.

„Ta bilance je příslibem do následujícího ročníku. Rádi bychom v něm pomýšleli výš. Kádr máme vcelku pohromadě, takže je předpoklad, že bychom mohli navázat na slušné výkony," prohlásil 53letý trenér, který má radost z výkonů hlavně kvůli fanouškům.

„Když jsem si v zimě dělal úvahu nad tím, co dál nebo co pro jaro, tak jsem si říkal, že to nejdůležitější nejsou výsledky, nýbrž aby fanoušci Bohemky mohli být na tým hrdí. Myslím, že nakonec se nám povedlo obojí," kvitoval Klusáček. „Jaro bylo bodově fantastické, získali jsme dvaadvacet bodů v deseti zápasech základní části. Byla tam i řada dobrých výkonů," doplnil kouč.