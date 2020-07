Zůstane Kolář v Edenu? Uvidí se... Další Liga mistrů ho tady láká

Jestli sešívaní trnou, aby o někoho nepřišli, pak je to on. Svá kouzla předváděl již na podzim v Lize mistrů a v zimě měl zahraniční nabídky.

Zůstal a na jaře byl klíčovou postavou na cestě k obhajobě titulu.

Jenže co v létě...? Po Tomáši Součkovi, který v zimě zamířil do Anglie, je teď právě Ondřej Kolář s velkým přestupem na řadě. Někteří experti mu radí, že teď už by s cizinou váhat neměl.

Brankář Slavie Ondřej Kolář ve svém živlu...

Vlastimil Vacek, Právo

„Jestli zůstanu? Já bych ve Slavii chtěl být a odchytat tady i další sezonu, dostat se znovu do Ligy mistrů. Ale uvidíme, jak všechno dopadne," dává gólman fanouškům velkou naději na setrvání v klubu.

„Přál bych si, aby zůstal. Nemáme ho v plánu nikam pouštět, ale ve fotbale nikdy nevíte, kdy který klub s jakou nabídkou přijde," není si jistý trenér Jindřich Trpišovský.

„Ondra je stěžejní hráč, jeho odchod by pro nás byl nesmírně citlivý," zdůrazňuje kouč.

Riskuje a zahrává si

Slávistický šoumen vyniká nejen na čáře. Odvážným hraním nohama plní také roli libera a suverénně zakládá útočné akce. Žádná bláznivina pro něj není až příliš troufalá.

Podobných brankářů není v Evropě tolik.

„Možná riskuju až moc," uvědomuje si.

„Kluci to po mně chtějí a mě to hrozně baví. I trenéři mi hodně důvěřují. Vím ale, že je toho poslední dobou fakt dost. Kolikrát jsem pomalu na polovině hřiště, hodně si zahrávám," nevylučuje, že malér dřív nebo později přijde.