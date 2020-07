FOTBAL ONLINE: Bitva o poháry! Liberec s Boleslaví hrají o 2. předkolo Evropské ligy

Fotbalisté Liberce a Mladé Boleslavi si dnes v první lize v kvalifikačním utkání zahrají o účast ve 2. předkole Evropské ligy. Zatímco domácí Slovan půjde do zápasu jako pátý tým nadstavbové skupiny o titul, hostující Středočeši do něj prošli coby vítězové skupiny o Evropu. Mladoboleslavští se pokusí navázat na minulou sezonu, kdy v kvalifikačním duelu vyhráli 1:0 v Ostravě. Utkání začíná v 17:00, přímý přenos vysílá O2 TV Sport, průběžně aktualizovanou textovou reportáž sledujte na Sport.cz.

Kvalifikaci může ještě dodatečně ovlivnit výskyt koronavirové nákazy u několika hráčů Karviné. Pokud by se kvůli tomu nemohla dokončit skupina o záchranu, podle řádů by šel do Evropské ligy Liberec jakožto pátý celek tabulky.

Zápas začne v 17:00 a Severočeši jsou před ním favority. Před měsícem sice doma s Mladou Boleslaví po divokém průběhu jen remizovali 2:2, předtím ale v lize středočeského soupeře šestkrát po sobě porazili. Trenéři Slovanu v posledním kole nadstavby v Plzni šetřili opory a kvalifikačnímu utkání obětovali souboj na dálku o čtvrté místo s Jabloncem.