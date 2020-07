Liberec je v kurzu! Nakupuje Slavia, bere i Plzeň. I pod Ještěd však mohou zamířit velká jména

Z LIBERCE

JAN KUCHTA

Na jaře zazářil, a přestože teprve v únoru definitivně přeměnil hostování v Liberci ze Slavie v přestup, nyní na 99 % pofrčí zpět. „Je to hodně blízko. Sice když jsem v úvodu jara dal po dvou gólech Bohemians a Opavě, říkal jsem, že není nikde psáno, že bych se do top trojky nemohl dostat. Ale vůbec jsem nevěřil, že se o mě bude Slavia zajímat už po půl roce. Je to něco neskutečného,“ prozrazuje Kuchta.

TOMÁŠ MALINSKÝ

V právě skončené sezoně patřil ke klíčovým hráčům Slovanu. V květnu sice prodloužil U Nisy smlouvu až do roku 2023, ale s klubem si plácl, že v případě lukrativní nabídky mu klacky pod nohy házet nebude. Zájem už v průběhu jara projevila Slavia. „S vedením jsem domluvený, že kdyby se mi dařilo a na klub přišla rozumná nabídka, nebudou mi bránit. Doufám, že kdyby taková nabídka přišla, tak tento slib dodrží,“ tvrdí hvězda Slovanu.

ONDŘEJ KARAFIÁT

Stoperovi skončila pod Ještědem smlouva a je volným hráčem. Slavia s Jindřichem Trpišovským se o něj zajímala již v dřívějších přestupních oknech. „O mých dalších krocích vás budu informovat. Nechci se k tomu zatím vyjadřovat. Odcházím jako volný hráč a co bude dál? To uvidíme,“ napsal hráč v pondělí na svém Facebooku.

MATĚJ HYBŠ

Jeho odchod byl jasný už dopředu. Levý obránce už v dubnu podepsal od nové sezony smlouvu s Plzní. „Bylo pár minut před půlnocí, kdy jsem včera odjížděl domů. Uvědomil jsem si, že je to asi poslední cesta z tohoto stadionu. Ze stadionu, kde jsem našel domov, kde jsem našel chuť do fotbalu, kde jsem našel skvělé zázemí, ale hlavně skvělé lidi, co to zázemí dělají. Našel jsem tu druhou rodinu, za kterou bych se kdykoliv postavil. 3 roky jsem chodil na tenhle stadion a nebylo skoro dne, kdy bych se sem netěšil. Vždy se tu našla parta kluků, která nedala nikdy nikomu nic zadarmo a bojovala až do poslední minuty,“ sdělil Hybš rovněž na sociální síti.

MICHAL BERAN

Jeden z objevů jara. 19letý mladík naskočil až v samém závěru sezony, ale technický záložník přesvědčil a ukázal velký potenciál. Slavia ho pečlivě sleduje a podle informací Sport.cz je pravděpodobné, že pokud by do Edenu přestoupil, U Nisy setrvá na hostování i v příští sezoně.

JAKUB HROMADA

K Nise ho zapůjčila Slavia, kde by se rád popral i místo v základní sestavě. „Jsem stále jejím hráčem a v létě se tam pokusím zabojovat znovu o místo. Určitě se mi bude lépe vracet do týmu, kde je uvolněná atmosféra, a pohoda, dá-li se to tak nazvat. Věřím, že v létě se ve Slavii prosadím,“ řekl Sport.cz před pohárovým finále.

ALEXANDRU BALUTA

Pod Ještědem hostoval ze Slavie, dvě utkání před koncem sezony se však kvůli zranění s fanoušky Liberce na sociální síti rozloučil a vrátil se zpět do rodného Rumunska. Podle rumunské stanice Digy Sport má o reprezentanta zájem maďarský Puskás Akadémia i polská Legia Varšava.

DO LIBERCE

JOSEF HUŠBAUER

Záložník Slavie hostoval v Drážďanech, Slovan by o jeho služby stál, jenže ve hře je podle informací sport.cz také Mladá Boleslav a znovu i zahraničí.

JÚSUF HILÁL