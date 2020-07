Jablonec začal s Pilařem a spol., další posilou je Podaný

Tři první posily už Jablonec v minulých dnech představil, záložníky Václava Pilaře s Robertem Hrubým a útočníka Ivana Schranze. Další dotahuje a shání. Na řadě jsou ofenzivní univerzál Tomáš Ladra z Mladé Boleslavi a stoper Jakub Martinec z Hradce Králové.

Další jistou posilou je levý obránce či záložník Jakub Podaný. Zkušený třiatřicetiletý hráč, který v uplynulé sezoně hostoval v Bohemians 1905, přestoupil do severočeského celku z jiného pražského klubu Dukly. S Jabloncem podepsal roční smlouvu.

"Potřebujeme, aby se uzdravili hráči, kteří měli nějaké problémy. Přišli i noví, někteří ještě nejsou vyloženě dotažení. Ale myslím si, že by to do pár dnů mělo být hotové. Nějaká obměna kádru bude, takže tým bude mít novou tvář," avizuje pro klubový web trenér Petr Rada.

Několik čerstvých zpráv z jablonecké kabiny.

Trenér Petr Rada k již představeným hráčům přivítal také Tomáše Ladru, jehož působení v Jablonci se nyní finalizuje. Dále jednáme o příchodu stopera Jakuba Martince 💪⚽️💚 A tím dnes nekončíme. #vprvniliniihttps://t.co/2odWufNgG3 — FK Jablonec (@FKJablonec) July 27, 2020

Tradičně registruje i řadu odchodů. Smlouva skončila zkušenému Tomáši Pilíkovi. Hostování ze Slavie vypršelo Jakubu Jugasovi s Janem Matouškem stejně jako Dominikovi Plechatému ze Sparty. Jaroslav Peřina, Adam Richter a Dominik Breda by měli odejít na hostování.

Nové tváře jsou zkušené

Zranění stále doléčují Dominik Pleštil, Vladimir Jovovič a Libor Holík a na úvodním tréninku chyběl i Rafael Acosta. Nezúčastnili se ani dva navrátilci z hostování. Davis Ikaunieks zamíří na další hostování a Tomáš Čvančara je v karanténě kvůli pozitivně testovanému hráči na koronavirus v druholigovém Vyšehradě. David Breda po návratu z hostování v Jablonci skončil. Na změny dojde i v realizačním týmu, trenérem gólmanů by se po Michalu Špitovi měl stát Libor Macháček.

NOVÁ POSILA!

Do Jablonce přestupuje Jakub Podaný 💪⚽️💚

Hodně štěstí @Pod_Y39 #vprvnilinii

Více info na webu https://t.co/ZsEhkGbVba pic.twitter.com/63krNdBiYj — FK Jablonec (@FKJablonec) July 27, 2020

"Hlavně chci, aby byli všichni zdraví a abychom se dali do kupy, i když je příprava krátká. Máme za sebou první den, tak uvidíme, jak zapadnou noví hráči. Ale jsou to zkušení fotbalisté, takže věřím, že by to mělo fungovat," přeje si Rada, který před pár dny prodloužil s klubem smlouvu.

V uplynulé sezoně dovedl Jablonec ke čtvrtému místu v tabulce, znamenajícímu účast v kvalifikaci Evropské ligy.