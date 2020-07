Král je zpět! hlásí Srbové. Kanga se vrací do Crvené zvezdy Bělehrad

Sparťanskou kapitolu uzavřel, aniž by klubu odpověděl na vylepšenou nabídku prodloužení smlouvy. Fotbalista Guélor Kanga se podle srbských médií vrací z pražského klubu zpět do Crvené zvezdy Bělehrad. Devětadvacetiletému gabonskému záložníkovi vypršela na Letné smlouva a s vedením se nedohodl na nové. Je tedy volným hráčem, podle srbských médií ho klub nalákal na roční plat přes 13 milionů korun a tříletou smlouvu. Crvená zvezda přestup avizuje hádankovým tweetem, oznámen nejspíš bude již ve čtvrtek.

Fanoušci Sparty doufali, že produktivní Afričan na Letné zůstane. Během jara se ostatně držel za klubový znak na dresu a dával posunky najevo, že chce v rudých barvách pokračovat.

Měl však pletky také s Trabzonsporem, a když mu turecká varianta padla, obrátil svou pozornost do Srbska.

Na instagramu svými příspěvky avizoval možný návrat do Crvené zvezdy, odkud do Sparty předloni v lednu přišel.

„Král je zpět! Kanga se chystá vrátit do Crvené zvezdy, která dokázala atraktivními finančními podmínkami přesvědčit svého bývalého hráče, aby se vrátil na Marakanu,“ hlásí srbský Blic.

Server uvádí, že vedle ročního platu v přepočtu přes 13 milionů korun bude mít Kanga vypsané také bonusy - 300 000 eur v případě postupu do Ligy mistrů, který by byl pro CZ třetí po sobě jdoucí účastí ve skupinové fázi elitní soutěže. Kdyby se nezdařil, tak postup do Evropské ligy by byl ohodnocen prémií 100 000 eur. A stejnou také za zisk mistrovského titulu.