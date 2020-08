Tři sešívaní jsou na odchodu! Hilál už trénuje s Libercem

Hodně nakupují, proto budou v Edenu také zužovat početný kádr. Fotbalisté mistrovské pražské Slavie odjeli na herní soustředění do Rakouska. S týmem nebudou Jaroslav Zelený, Júsuf Hilál a Jakub Hromada. Trojice se nevešla do užšího výběru hráčů a jak klub na svém webu avizuje, měla by v následujících dnech zamířit na hostování.

Žádná senzace se nekoná. Sešívaní v úterý ráno odjeli na herní soustředění do rakouského Laa an der Thaya. Do užšího kádru, který odehraje čtyři utkání, se vešlo 28 hráčů.

Trenér Jindřich Trpišovský má k dispozici celkem 28 hráčů - z toho 24 do pole a 4 brankáře.

📝 | Sešívaní v úterý ráno odjeli na herní soustředění do 🇦🇹 rakouského Laa an der Thaya. Do užšího kádru, který odehraje čtyři utkání, se vešlo 28 hráčů!👥 #SKSPriprava2020



📰 ČLÁNEK ➡️ https://t.co/9UcG3SaWu1 pic.twitter.com/wJRVVUyMSJ — SK Slavia Praha ⭐️⭐️ (@slaviaofficial) August 4, 2020

Ve výpravě nechybí ani čtveřice letních posil - Ondřej Karafiát, Jan Kuchta, Michal Beran a Tomáš Malínský. V kádru jako čtvrtý gólman figuruje také teprve sedmnáctiletý brankář Matyáš Vágner.

Smůlu naopak mají Jaroslav Zelený, Júsuf Hilál a Jakub Hromada. Tři hráči, kteří zůstali doma, odejdou na hostování.

Hilál by měl působit v Liberci. Podle twitteru severočeského celku se sedmadvacetiletý bahrajnský útočník již zapojil do přípravy Slovanu a oba kluby jednají o jeho hostování. Z Edenu do Liberce už přišli na hostování Jakub Jugas, Jan Matoušek a Daniel Kosek.

ℹ️ | Júsuf Hilál se dnes zapojil do tréninku s @FCSlovanLiberec, oba kluby mezitím jednají o jeho hostování na severu Čech! 🏔️ pic.twitter.com/i3OD460BHb — SK Slavia Praha ⭐️⭐️ (@slaviaofficial) August 4, 2020

Vzhledem k aktuální koronavirové situaci ve střední Evropě se zápasy odehrají za zavřenými dveřmi bez přítomnosti diváků.

„Samozřejmě nás to směrem k fanouškům mrzí, ale po domluvě s organizátory zápasů a soupeři došlo k tomuto rozhodnutí. Musíme minimalizovat jakákoliv rizika před startem domácí soutěže i evropských pohárů, protože nařízení UEFA budou poměrně striktní. Kvůli koronavirové situaci znovu zavádíme v klubu řadu dalších opatření," vysvětluje tiskový mluvčí Michal Býček.