Ligový nováček našel azyl ve Vršovicích! Na testy bere čahouna ze Sparty, který prošel Leicesterem

Stadion Pod Vinicí, na němž Východočeši letos vykopali postup mezi elitu, nesplňuje prvoligová kritéria. Pardubičtí zvažovali variantu, že domácí duely sehrají v Mladé Boleslavi, s níž měli předběžnou dohodu. Dočasné útočiště ale nakonec našli u Klokanů v Ďolíčku.

„Jsem šťastný, že budeme jezdit do Ďolíčku. Cítil jsem velkou touhu fanoušků i všech lidí z klubu směřovat zápasy do Prahy. Věřím, že se nám tam bude dařit," řekl pro oficiální internetové stránky klubu stoper Martin Šejvl. „Jsem rád, že to dopadlo a budeme hrát v Praze. Spojení pro pardubické fanoušky je lepší a my věříme, že to pomůže vyšším návštěvám na našich zápasech. Je to stadion, který má tradici. Je ohromně útulný, atmosférou je trochu podobný naší Vinici," přitakal kapitán Jan Jeřábek.

Pardubičtí chtějí zrekonstruovat Letní stadion, o jehož přestavbě se intenzivně jedná. Za jistých okolností by mohli hrát nejvyšší soutěž na cizím stadionu až čtyři roky. Pokud totiž do jednoho roku doloží, že začínají se stavbou či rekonstrukcí svého stadionu, mohou podle licenčního řádu působit v azylu další tři sezony.

HOTOVO❗ V příští sezóně @fortunaligacz budeme hrát domácí utkání v legendárním vršovickém Dolíčku! pic.twitter.com/M9regGEaJX — FK Pardubice (@FK_Pardubice) August 4, 2020

Novinku hlásí Východočeši také v hráčském kádru, když na testy přichází ze Sparty vysoký stoper Lukáš Hušek. Devatenáctiletý talent, jenž na Letnou dorazil v lednu z juniorky anglického Leicesteru.