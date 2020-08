Guľu těší čistá konta. Příprava byla vydařená, odpověď nám ale dají soutěžní zápasy, říká kouč Plzně

Jak jste spokojený s generálkou?

Bylo důležité, že jsme proti Craiově dokázali znovu udržet čisté konto. V defenzivě jsme byli bezchybní. Prosadili jsme se ve druhém poločase druhým gólem po rychlém protiútoku, což mě moc potěšilo. Předvedli jsme velmi slušné věci, solidní úseky hry. Ale s tak kvalitním soupeřem jsme v prvním poločase ztratili trpělivost. Je totiž důležité, abychom si v určitých fázích zápasu dokázali pomoct udržením míče. Předvedli jsme několik lehkých ztrát. Je ale důležité, jak kluci nastoupili do zápasu, jak bojovali. To je pro nás hodně podstatné. Zvládli generálku vítězně, týmově. Stabilita vzadu nás těší, v ofenzivě máme prostor, abychom správně načasovali přihrávky a náběhy.

Absolvovali jste celou přípravu bez inkasovaného gólu...

Jednoznačně mě tohle těší. Je velmi podstatné při naší snaze hrát na riziko, vysoko, útočně, jak zvládají kluci obrannou činnost. Jsem za čistá konta rád, ale jsou tam věci, mezírky, které jsme schopní okamžitě posunout a zlepšit.

Jak hodnotíte soustředění v Rakousku?

Soustředění bylo maximálně vydařené. Odpověď nám pochopitelně dají až soutěžní zápasy. Když mám konkrétně hodnotit tuto část letní přípravy, hrálo nám do karet nádherný prostředí a pracovití hráči. Tréninky měly vysokou úroveň. Cením si velmi dobrého přístupu a dostatečné kvality. Tu potvrdili hráči v herní složce, a především ve výsledcích. Samozřejmě i v parametrech hry, kterou jsme schopní předvádět. A porovnat, kam jsme se posunuli. Je podstatné, abychom to všechno přetavili v mistrovských zápasech. Nejen do kvalitních výkonů ale i do vítězství. Je skvělé vědět, že mužstvo je schopné vyhrávat, má silné stránky, které může dál posouvat.

Nakolik máte jasno o základní sestavě pro úvodní ligový duel s Opavou?

Je to sice v uvozovkách klišé, ale ukazuje se, že potřebujeme každého chlapa. Což v období koronaviru platí stonásobně víc. Každý kluk je důležitý, nikdy nevíte, co se ve světě přihodí a stane. Mají za sebou přípravu, vědí, jak fungují, jak fungovali. Ohledně sestavy jde o otevřený proces.

V jakém očekávání jste před vstupem do sezony?

Opět vypuknou ostré zápasy, víme, že úvod je moc podstatný. Jsme, doufám, kvalitně připravení.

Připouštíte ještě pohyb v kádru?

Dnes je situace na trhu taková, že vám každou chvíli někdo někoho posílá. Potřebujeme zvládat zápasy herně i výsledkově. Jsem rád, že se nám toto v přípravě dařilo. Když se vrátím k otázce, je dostatek času, abychom si tuto stránku vyhodnotili.