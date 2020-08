Pardubice dostaly facku, navýšily rozpočet a razí do boje. Dál cílí na střelce Jihlavy

Napětí v městě perníku sílí. Už v neděli vyběhnou fotbalisté Pardubic po dlouhých 51 letech znovu do prvoligového kolbiště, přičemž cíl mají pro premiérový ročník naprosto jednoduchý: srazit pod sebe v tabulce alespoň tři týmy a udržet se mezi elitou.

„Chceme se stát stabilním členem nejvyšší soutěže, neradi bychom v ní sehráli jen krátkou epizodu," ujišťuje předseda představenstva klubu Vladimír Pitter. Východočeši navýšili rozpočet o přibližně dvacet milionů a pro nadcházející sezonu se tedy pohybuje kolem 60 mil. korun. Přitom kalkulují i s nepříjemnou položkou v podobě testování na koronavirus, které hráči spolu s realizačním mužstvem i řidičem autobusu povinně podstoupí každý týden. „Dohromady za něj zaplatíme za rok asi 2,1 milionu korun, což je samozřejmě nemilé," posteskne si Pitter.

Největším hendikepem je ale ztráta domovského stánku Pod Vinicí, jenž nesplňuje ligové parametry. Pardubičtí nakonec našli azyl ve vršovickém Ďolíčku, vzhledem k současným omezením mohou do ochozů vpustit nejvýš 1575 lidí. Pittera těší, že město dojíždění do Prahy finančně podpoří. Hráči využijí u Botiče kabinu domácích Bohemians, trávník však otestují pouze při zápase. „Veliké minus to nebude. Hřiště je pořád stejné. Na našem hlavním jsme v minulé sezoně taky moc neodtrénovali," mávne rukou kapitán Jan Jeřábek.

Útočník Michal Petráň se chystá znovu obléknout pardubický dres.

Jan Švanda, Právo

Přitom doufá, že klapne revitalizace Letního stadionu a mužstvo se v závěru roku 2022 vrátí domů jako prvoligové. Pardubice vypsaly výběrové řízení a výsledek by měl být znám v září. O stadionu bude poté ještě hlasovat zastupitelstvo, Pitter je ale optimista. „Věřím tomu už díky předchozím hlasování zastupitelů. Většina je pro nás," tvrdí a rozdává úsměvy, byť ho nedávný pohárový nezdar proti diviznímu Kolínu rozohnil. „Po utkání jsem radši rychle odjel domů, abych někomu něco neřekl. Ale možná dobře, že kluci dostali takovou facku," utrousil.

Navzdory překvapivému vyřazení z MOL Cupu jsou Pardubičtí nažhavení na nedělní debut v Jablonci, do něhož vyrazí s takřka stejným kádrem, který postup vykopal. Vedení přesto dál lanaří posily do každé řady.

Palčivý problém trápí tým zejména na hrotu, kde zůstal matador Černý. Navrátilec z Karviné Petráň se zotavuje po zranění ramena a Huf rok nehrál. Pardubičtí cílí pozornost na kanonýra Klobásu, nejlepšího střelce loňského ročníku druhé ligy. Jeho příchod zatím vázne na finančním odstupném. „S Jihlavou se zatím nemůžeme shodnout," potvrzuje Pitter.