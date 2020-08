Kolín? Dobrý políček před ligou, říká Krejčí. Stihne lídr velkou premiéru?

Ještě v polovině července vedl na Žižkově fotbalovou armádu Pardubic do závěrečné bitvy druhé ligy, za pár dnů už vyrukuje s týmem v Jablonci do úvodní partie mezi elitou. Dobrou náladu před nedělním dnem D kazí kouči Jiřímu Krejčímu pohárový krach s divizním Kolínem a také zdravotní trable některých opor.

Jak to vypadá s Michalem Hlavatým a Lukášem Pfeiferem?

Jejich zranění mě po zápase v Kolíně mrzí hodně. Michal má natažený vazy v koleni, ale snad to nebude nic hrozného. V tréninkovém procesu zatím není, ale věřím, že se do něj v průběhu týdne vrátí. U Lukáše je situace horší. Pokud jde o rotace, vazy jsou citlivé. Jeho start v Jablonci je ohrožen.

Už jste vstřebal zklamání po nečekaném vyřazení v MOL Cupu?

Je to frustrující. V první půli jsme selhali v koncovce, přitom jsme klidně mohli vést 5:0. Soupeř hrál na hranici svých možností. Nevyrovnali jsme se mu v bojovnosti a nasazení. Na druhou stranu jsme dostali dobrý políček před důležitými zápasy v lize. Třeba přišel v pravou chvíli. Je potřeba, abychom hráli každou minutu i vteřinu nadoraz. Nepodcenili ani jednu situaci.

O sestavě proti Jablonci máte jasno?

Nějaké otazníky máme, ale není to tak, že bychom nevěděli, že nepostavíme sedm hráčů. Jde jenom o dvě nebo tři místa.

Útočník Michal Petráň znovu oblékne pardubický dres.

Jan Švanda, Právo

S Jabloncem jste se před několika dny střetli v přípravě a remizovali 1:1. Co vám zápas ukázal?

Bylo vidět, že soupeře zdobí křídelní hra. Má nebezpečné míče do vápna a taky hráče uprostřed hřiště jako je například Robert Hrubý, který dovede zakončit z dálky. Ukázal nám to ze standardní situace, ale umí zakončit i ze hry, má dobrou střelu. Má tedy kluky, kteří umějí udeřit z druhé vlny.

Považujete za výhodu, že jste se s Jabloncem utkali v přípravě?

Nevím, těžko říct. My ale byli rádi, že jsme hráli třeba i s Olomoucí nebo Bohemkou. Změřit s nimi zkrátka síly, byť to byla jenom příprava.

Kádr máte napěchovaný mladíky, vnímáte v šatně před prvním ligovým duelem napětí?

My se dneska v kabině vrátili k poháru, řekli si k tomu něco od plic a vyčistili si vzduch. Od úterý se budeme snažit pracovat na psychice. Chceme hlavně po hráčích, aby neměli přehnaný respekt a nebyli nějak nervózní. Aby na nich bylo vidět, že je fotbal baví a je pro ně motivace hrát nejvyšší soutěž.

Nadále stojíte o Zifčáka, jemuž skončilo hostování z Olomouce. Naopak Tijani vás na zkoušce nepřesvědčil...

Hráči, kteří přijdou na testy, by měli být lepší, než které máme. U Tijaniho jsem myslel, že se popere o místo, bude chtít zaujmout. Čekal bych od něj obrovskou snahu, ale na mě takhle prostě nepůsobil. U Huška ze Sparty se bohužel projevila čtrnáctidenní karanténa, kterou nedávno absolvoval. Bylo vidět, že na tom není kondičně dobře, fotbalovou budoucnost má ale opravdu před sebou. Měli jsme dilema, jestli si ho tady nenechat měsíc, aby potrénoval. Možná jsme to uspěchali...

Pardubický obránce Tomáš Čelůstka na stadionu Pod Vinicí.

Jan Švanda, Právo

Příprava byla krátká, jak jste s ní spokojen?

Nejsem spokojený s odpočinkem, protože jsme ho měli jenom dvanáct dnů. Třeba Michal Hlavatý ho měl kvůli reprezentaci ještě míň, asi jen sedm dní. Některé týmy přitom skončily soutěž třeba už 8. června. Úplně optimální to tedy nebylo, ale musíme se s tím poprat. Plynule jsme na to teď najeli, nechtěli jsme kluky úplně drtit, protože neměli dostatečný odpočinek, spíš budeme na fyzické stránce pracovat v průběhu sezony. Pochopitelně jsem nebyl spokojený s přípravným utkáním s Chrudimí, ale zkoušeli jsme v něm dva hráče, kteří udělali hrubé chyby. Pak následovaly tři zápasy s ligovými týmy, náš herní projev byl velmi dobrý, ale jak už jsem říkal, mrzela mě špatná produktivita. Musíme hráče nastavit, aby si šancí vážili a šli do toho s daleko lepší koncentrací.

Cílem je záchrana. Tušíte lopotu?

Herně na to máme, ale v zápasech budou rozhodovat detaily a právě produktivita. Taky sportovní štěstí nebo právě to, že vyřešíte dobře jednu šanci a soupeř ji naopak nepromění. Když se koukám na ligová mužstva, tak oni mají prostě sílu v tom, že mají dva tři hráče s obrovskou kvalitou a dokážou tyhle situace nebo přečíslení vyřešit do finále, což se nám třeba v přípravě nedařilo. Cílem je skončit minimálně patnáctí, ale ještě bychom chtěli hrát nebojácně.

Co říkáte na los?

Loni v létě jsme viděli rozlosování a z pěti zápasů hráli tři venku, tak jsme říkali, že můžeme mít taky jeden bod, a nakonec měli skoro plný počet. Takhle to prostě je. Očekávám zase týmový duch. Po 51 letech se povedl zázrak, pět kol před koncem druhé ligy ještě nikdo nevěřil, že to dotáhneme k postupu. Budeme se teď snažit dělat zázraky v první lize.