Páník sní o horní polovině tabulky. Procházka s Dramém by nám měli pomoct, očekává zlínský kouč

S cílem vyhnout se bojům o záchranu vstoupí fotbalisté Zlína v sobotu domácím derby se Slováckem do nového ligového ročníku. „Mým snem je skončit v horní polovině tabulky. Bylo by to krásné. Do soutěže přibyly dobře ekonomicky zajištěné týmy Pardubic a Brna, takže sezona bude hodně náročná. Při třech sestupujících by bylo dost nebezpečné pohybovat se někde na chvostu," má jasno trenér ševců Bohumil Páník.