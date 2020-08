Z divize až do ligy. Legenda Pardubic vyhlíží velký debut, sekačku převzal kolega

Odpočítává poslední hodiny do své velké premiéry, která se před lety zdála jen pošetilým přáním. Když v roce 2006 přišel Jan Jeřábek do Pardubic, kopal tu divizi a chodil přitom do práce. Během čtrnácti let se však se srdcovým klubem vyškrábal z fotbalového podpalubí až na ligový vrchol, který poprvé okusí v neděli na půdě Jablonce.

Debut mezi elitou zažijete v 36 letech, budete těsně před utkáním nervózní?

Spíš den před zápasem nebo při samotné cestě na stadion. Když už pak člověk nastoupí na hřiště, většinou to přestane a člověk na to nemyslí.

Jak se vám bude v sobotu usínat?

(úsměv) Doufám, že v pohodě. Ale samozřejmě nedokážu takhle dopředu říct.

S Jabloncem jste před dvěma týdny remizovali 1:1, považujete za výhodu, že jste si severočeského soka mohli otestovat?

Pomůže to v psychice. Ukázali jsme si, že s ním dokážeme hrát vyrovnanou partii. Sestava bude ale jiná. V přípravě se prostřídalo víc hráčů. Je to furt o tom, jak to zvládneme my v hlavách.

Útočník Michal Petráň znovu oblékne pardubický dres.

Jan Švanda, Právo

V přípravě jste remizovali i s Olomoucí a Bohemians, což vám jistě dodalo kuráž.

Je to určitě povzbuzení, ale pořád to jsou jenom přípravné zápasy. Snad nám ale dodalo potřebné sebevědomí, které si přeneseme do ligy. Akorát musíme proměnit víc šancí než v přátelských zápasech.

Což se vám nedařilo ani před pár dny v MOL Cupu proti diviznímu Kolínu, s nímž jste senzačně vypadli...

Zklamali jsme, ale tyhle zápasy jsou vždycky stejné. Zažili jsme je ze strany outsidera i favorita. Dokud soupeře nezlomíte, tak prostě žije a hraje. My nedokázali v první půli proměnit asi pět gólovek a tím, že to bylo pořád jenom 1:0, furt jim stav vléval síly do žil. A vyrovnání je pak zvedlo ještě víc. Kdybychom dali druhý gól, už bychom to dotáhli, ale takhle oni furt žili. Jejich cílem bylo dotáhnout utkání do penalt, kde už to byla loterie. Takhle to ve fotbale chodí, jednou jste zkrátka nahoře, jindy zase dole.

Zvedl jste po vyřazení v kabině hlas?

My si v pondělí před tréninkem řekli, co tam bylo špatně, co tam chybělo. Je třeba už zápas hodit za hlavu a nachystat se na neděli.

Mužstvo se skoro nezměnilo, vsadíte i v první lize na týmový duch?

Doufáme v něj. V kabině to prostě funguje. Nesmíme hlavně řešit, jestli to je první nebo druhá liga. Prostě hrát tak, jak jsme byli zvyklí loni a držet kvalitu. Pomůže nám, že jsme sehraní. Na druhou stranu souhlasím, že je potřeba kádr ještě rozšířit. I z důvodu, kdyby přišlo nějaké zranění. Konkurence určitě prospěje.

Kapitán Pardubic Jan Jeřábek na tiskové konferenci před startem sezony.

Josef Vostárek, ČTK

Začínáte v Jablonci, poté hostíte Teplice, Slavii, jedete na Baník a přivítáte Liberec. S jakým bodovým ziskem byste byl v úvodu podzimu spokojený?

Neřeknu nějaký přesný počet. Budeme sbírat zkušenosti, učit se a z toho učení zkusíme vymlátit ze začátku co nejvíc bodů. Využít nováčkovský elán. Los ligy jsem já osobně ani moc nesledoval. Stejně musíte hrát s každým.

Až dosud jste v klubu pečoval i o trávník, o sekačku jste teď definitivně přišel?

Vypadá to tak.... Už práci převzal kolega, a ještě jednoho přivedou.

Nebude vám to chybět?

Možná ano. Ale než kolegovi seženou parťáka, ještě mu občas pomůžu. Ale o sekačku se už starat moc nebudu. Hrát a pečovat o trávník nebývá příliš časté, ale tady máme víc neobvyklých věcí. Odlišuje nás to.

Pardubický obránce Tomáš Čelůstka zažije ve 29 letech debut v lize.

Jan Švanda, Právo

Kvůli nevyhovujícímu stadionu Pod Vinicí byla ve hře varianta, že byste domácí zápasy hráli v Mladé Boleslavi, azyl jste ale nakonec našli ve vršovickém Ďolíčku. Vítáte tuto alternativu?

Jsem rád, že budeme hrát tam. Stadion je skromný a menší. Trochu podobný našemu Pod Vinicí. I pro fanoušky je cesta přístupnější do Prahy než do Mladé Boleslavi.

Vadí vám, že u Botiče odehrajete pouze samotný zápas bez možnosti tréninku?

Nemyslím si, že to bude veliké minus. U nás na hlavním hřišti jsme toho v loňské sezoně taky moc neodtrénovali. Neměl by to být hendikep.