Karviná získala ofenzivní eso. Přichází bývalý reprezentant Papadopulos

Výraznou posilu do ofenzivy získali před startem nové prvoligové sezony fotbalisté Karviné. Za Slezany bude hrát pětatřicetiletý bývalý reprezentační útočník Michal Papadopulos.

„Rozhodla především rodina. Dlouho jsem byl v zahraničí, a přestože jsem měl v Kielcích ještě na rok platnou smlouvu, domluvili jsme se na jejím rozvázání. Chtěl jsem už být blízko domova a Karviná je od Ostravy, kde bydlím, kousíček. Po týdnu to tady na mě v klubu udělalo po mnoha stránkách velmi dobrý dojem a o to snazší bylo moje rozhodování," uvedl Papadopulos, jenž oblékal Leverkusenu, Heerenveenu či polských týmů Lubin a Gliwice, kde strávil posledních devět let.

„Jsme opravdu rádi. Michal je vynikající útočník, u soupeřů určitě bude mít respekt, je to osobnost. Věřím, že nám svými zkušenostmi ze zahraničí pomůže na hřišti i v kabině," uvedl na adresu hráče, který v české lize odehrál za Baník a Mladou Boleslav 80 utkání, v nichž vstřelil 19 gólů, sportovní ředitel MFK Karviná Lubomír Vlk.

V české lize oblékne Papadopulos dres třetího klubu – s Baníkem Ostrava získal v sezoně 2004/2005 Pohár ČMFS, jednu sezonu strávil v Mladé Boleslavi. V sezóoně 2018/2019 získal s polským týmem Piast Gliwice svůj jediný mistrovský titul, ke kterému pomohl pěti trefami. Poslední „koronavirovou" sezonu byl hráčem Korony Kielce, ovšem tento tým z Ekstraklasy sestoupil.