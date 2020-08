Pardubice požene nováčkovská euforie, varuje Hrubý. Podobnou premiéru zažil jako hráč Znojma

„Nikdo asi nečekal, že Pardubice postoupí do první ligy a tenkrát ve Znojmě to bylo to samé. Jde o úplně stejnou situaci i kvůli tomu, že nemohou hrát na svém stadionu. Jsem zvědavý, jak ligu zvládnou," přiznává Vlastimil Hrubý.

Se Znojmem zažil na nejvyšším levelu v sezoně 2013/14 jepičí epizodu. Absolutní ligový nováček skončil poslední a po roce zase zahučel o soutěž níž. A Hrubý zamířil do Jablonce, kde načne již svou sedmou sezonu.

Se svými parťáky se na top úrovni neudržel i z toho důvodu, že domácí zápasy kvůli nevyhovujícímu stadionu musel odehrát v Brně. Pardubice našly azyl v Praze na hřišti Bohemians 1905 v Ďolíčku. „Podle mě je to velký hendikep. Ze začátku panovala euforie a do Brna se za námi vypravovaly autobusy, ale postupně na nás lidi přestali chodit... A když nám ke konci sezony teklo do bot, neměli jsme se o koho opřít. Je možné, že to bude podobné," myslí si Hrubý. „Záleží však, jak se k tomu postaví fanoušci Bohemians. Možná na Pardubice chodit budou, takže na tom budou lépe než my," doplňuje.

V prvním zápase Znojma v lize vychytal remízu 1:1 na hřišti Dukly. „Byl to pro nás tehdy velký zážitek, že hned v prvním utkání jsme udělali premiérový bod," pamatuje si stále. I proto proti Pardubicím jako úplnému zelenáči čeká tuhý zápas. „Fanoušci od nás asi čekají, že je musíme lehce smáznout, ale podle mě to bude fakt těžké utkání. Několikrát jsme s nimi už hráli v přípravě a kádr mají ustálený. Navíc je požene nováčkovská euforie," varuje Hrubý, jenž se spoluhráči obhajuje v lize čtvrté místo.

„Myslím, že teď jsme ještě silnější. Přišly k nám opravdu kvalitní a zkušení harcovníci, podle mě se nám kádr zkvalitnil a rozšířil. Je i dobře, že nyní nemáme tolik hráčů na hostování a posily mohou hrát každý zápas. Když jsme měli tři hráče ze Slavie (Sýkora, Matoušek, Jugas), byl to problém," uznává Hrubý, jenž v uplynulé sezoně vychytal sedm nul a celkem má v první lize 62 čistých kont. „Ale žádné cíle vyhlašovat nebudu. Chtěli bychom být první za silnou trojkou a třeba ji zkusit i prohánět," uzavírá Hrubý.