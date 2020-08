Spoluhráči Holíkův odchod do Opavy dobře nenesli. Ale popřáli mi štěstí, řekl útočník

Nejlepší střelec druholigové Dukly Praha z minulého nedohraného ročníku Lukáš Holík je nejvýraznější posilou prvoligové Opavy. Jeho úkol je jasný. Vylepšit mizernou koncovku slezského týmu, který v předcházejícím ročníku Fortuna ligy vstřelil za třicet kol pouhých šestnáct gólů. „Už jsem v lize něco odehrál a budu se snažit zkušenosti přetavit do střílení gólů. Věřím, že týmu můžu pomoct," řekl autor deseti ligových gólů v dresu Zlína a Dukly Praha.

Do Opavy jste přišel z Dukly, která kvůli nákaze v opavském týmu na konci minulé sezony neměla možnost bojovat o postu do první ligy. Jak nesli spoluhráči, že míříte právě sem?

Abych řekl pravdu, tak ze začátku ne moc dobře. Ale když sem se s nimi loučil, tak mi popřáli hodně štěstí a už bylo všechno v pohodě.

Věděl jste ve chvíli, kdy bylo jasné, že Dukla bude hrát zase jen ve druhé lize, že zamíříte do Opavy?

Nebylo to jisté, ale nějaké kontakty už tam v tu dobu byly. Když padlo rozhodnutí, že z první ligy nikdo nesestupuje a Dukla zůstává ve druhé lize, tak jsme to nenesli moc dobře. Byli jsme hodně zklamání. Dukla má hodně mladý ambiciózní tým a moc jsme se chtěli o postup poprat. Ale museli jsme to hodit za hlavu. Nic se nedalo dělat.

Kývl jste Opavě i proto, abyste mohl znovu hrát první ligu?

Ano, první liga je pro mě velká motivace. A reference, co jsem měl, byly pro Opavu příznivé. Trenér Skuhravý, který tady před časem trénoval mi řekl, že jdu do perfektního prostředí.

Přicházíte jako nejlepší střelec Dukly v minulé sezoně. Je to velký závazek?

Měl jsem docela slušnou sezónu a bylo to dáno i tím, že jsem dostával poměrně hodně prostoru. Těším se moc, jsem rád, že jsem tady a můžu zase hrát první ligu.

Opava v minulé sezóně bojovala o záchranu. To byste asi nechtěl, viďte?

Určitě ne. Tenhle tým má na to, aby hrál kolem desátého místa. Chce to jen, aby si to sedlo.