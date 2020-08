Nejlepší výkon, co jsem v Bohemce! Klusáček po vysoké výhře chválil klokany

Utkání se vám musí hodnotit náramně...

Mělo velmi dobrou úroveň na to, že šlo o první zápas nové sezony. Nešlo o opatrný fotbal, přispěla k tomu brzká branka, o kvalitu se postarala i Mladá Boleslav. Ačkoli výsledek tak nevypadá.

Bylo náročné na psychiku, když se nevědělo, jestli se bude hrát? Změnilo to přípravu na zápas?

Přípravu to narušuje, na poslední chvíli se vám změní sestava, vypadnou z ní někteří hráči. Je to nepříjemné v tom, že se měsíc chystáte na první mistrák a během jednoho dvou dnů je všechno jinak. Na hřišti ale znát předzápasové události nebyly. Nejdůležitější bylo, aby se s nejistotou srovnali hráči, což se povedlo.

Takhle si představujete navázání na povedené jarní výkony?

Přesně tak. Myslím, že tohle byl náš nejlepší výkon, co tu teď jsem. V týdnu budeme pracovat na tom, abychom na to dál navázali. Nechceme, aby se hráči uspokojili. Body musíme potvrdit v Brně. Pokud ne, ztrácí trochu hodnotu. Budeme se snažit, aby nás ten výkon povzbudil, ale neukolébal.

Dalo se týmu vůbec něco vytknout?

Snad jedině, že jsme nedali dřív třetí branku. Ta by nás uklidnila. Ale jinak byl výkon opravdu kvalitní. U většiny hráčů se objevily nadstandardní výkony.

Projevil se na výborném výkonu vysoký počet přípravných zápasů?

Na tuhle otázku se těžko odpovídá, protože nemám tu druhou variantu, kdybychom je nehráli. Ale já jsem toho příznivcem a myslím, že nám pomohly.

Jak velkou komplikací byly pozitivní nálezy ve vašem týmu na koronairus, kvůli nimž se zápas málem odložil?

Tenhle duel jsme zvládli i v tom okleštěném počtu hráčů, protože kromě čtyř hráčů, kteří vypadli kvůli koronaviru, jsme měli ještě čtyři zraněné. Je otázka, co to udělá dál, jestli ta nákaza bude nějakým způsobem pokračovat.

Neměl jste obavy, že se bude muset zápas odložit?

Obavy jsem neměl, protože by se to jen trochu posunulo. Je lepší, když se zápas odehraje v termínu.

Co říkáte výkonu Vaníčka, který připravil tři góly?

Doufám, že Tonda si všechno srovná v hlavě a bude pokračovat v podobných výkonech. Teď podal nejlepší výkon, co jsem ho viděl. Je důležité, aby se neuspokojil a pokračoval dál. Je potřeba tenhle výkon týden co týden potvrzovat, jak to dělají velcí hráči.