Sladká chvíle po martyriu. Základ? Nebránil jsem se, culí se Hovorka

Když si na konci října v Plzni utrhl přední zkřížený vaz v koleni, byla to pro něj krutá rána. Misi ve Slavii rozjel skvěle, válel i v Lize mistrů, kde se nezalekl ani hvězd, jako jsou Messi nebo Lukaku. David Hovorka nabral v Edenu fazónu, která ho vystřelila až do reprezentace. Jenže zdravotní martyrium jeho kariéru rázně přibrzdilo. V neděli odpoledne se však šikovný stoper dočkal slastného momentu.

Po deseti měsících opět vyběhl v červenobílém dresu do prvoligové bitvy. „Je to super, jsem šťastnej. Hlavně zaklepu, že se cítím zdravotně dobře," hřeje Hovorku, kterého nominace do základní sestavy proti Českým Budějovicím mile překvapila.

„Popravdě jsem ji moc nečekal. Ale potěšilo mě to, nebránil jsem se a šel tam," usmíval se borec, jenž během herního soustředění v Rakousku naskočil na pár minut do přípravných klání se St. Pöltenem i Fehervárem. „Letní příprava byla fakt intenzivní. Bylo to pro mě dost náročný a měl jsem radost, že jsem ji absolvoval. Pak se u nás objevil jeden pozitivně testovaný případ na koronavirus a přišla pauza. Hráli jsme potom už jenom mezi sebou a z ničeho nic jsem měl červenobílo do základu," líčil Hovorka.

Trávník na Střeleckém ostrově přitom opouštěl spokojený. „Chci poděkovat všem lidem, kteří mi celou dobu pomáhali. Cesta byla dlouhá, jsem šťastný, že můžu jít dál," přiznal po úspěšném comebacku. Sešívaní neinkasovali, navíc rozpoutali střelecký uragán. „Mám především dobrý pocit z týmové hry, že nám to sedlo a byli jsme efektivní," liboval si 27letý stoper.

Trenér Jindřich Trpišovský řešil před úvodní ostrou partií sezony dilema, nakonec vsadil ve stoperské dvojici právě na Hovorku a Zimu. Pouze z lavičky náhradníků sledoval počínání parťáků ostřílený Kúdela, jenž se po svalovém zranění také vrací na hřiště a polovinu přípravy ani netrénoval s týmem. „Bylo to těžký rozhodování. Variant bylo víc," připustil kouč.

„Zímič měl za sebou celou přípravu a vypadal dobře. Vedle něj jsme chtěli někoho, kdo zorganizuje hru. Byla to trošku loterie, protože jsme nehráli už přípravné zápasy. Rozhodovali jsme se na základě instinktu a podle toho, jak kluci vypadali v posledních čtrnácti dnech na tréninku a v tréninkových utkáních," vysvětloval Trpišovský.

Vzhledem k nabitému programu zároveň nevylučuje na stoperském postu změny už pro příští duel s Příbramí. „Bude záležet i na typologii utkání, jestli se bude hrát doma nebo venku...," připomíná.