Teď už definitivně! Nezmar končí ve Slavii

Den před startem ligové sezony vedení klubu naznačilo, že Jan Nezmar dost možná Eden opustí. A během pondělí je zpráva oficiální.

„Děkujeme Janu Nezmarovi za jeho dosavadní práci pro Slavii. Byl u velkých úspěchů a rozhodně se zapsal do klubové historie. Přejeme mu do jeho další životní etapy hodně štěstí," říká diplomaticky předseda představenstva Jaroslav Tvrdík.

ℹ️ | Jan Nezmar ukončí své působení ve Slavii. Jeho nástupcem ve funkci sportovního ředitele bude Jiří Bílek.



📰 INFORMACE ➡️ https://t.co/fDBnX2Sxlm pic.twitter.com/UnpFkN9XWZ — SK Slavia Praha ⭐️⭐️ (@slaviaofficial) August 24, 2020

„Když se řekne Slavia a moje působení v ní, tak se mi jako první vybaví spousta zážitků, které člověku zůstanou do konce života. Právě ony jsou důvodem, proč jsem začal hrát fotbal, a proč ho celý život dělám. Díky tomu, jak se nám tu dařilo, je jich velká spousta," předesílá Nezmar na klubvém webu.

"Neopakovatelnými, životními zážitky byl postup přes Sevillu, účast v Lize mistrů, která znamená pro každý český klub obrovský úspěch. Není samozřejmost. Jsou tam ale i další momenty jako například zisk historického doublu po 70 letech. Vybaví se mi spousta lidí, se kterými si člověk vytvoří vztah. Panovala tu výborná atmosféra, a to jak uvnitř týmu, tak i celého klubu a všem kolegům bych chtěl za spolupráci poděkovat," dodává s nadhledem.

Jeho odchod zvládneme, ujistil Tvrdík

Podle zákulisních informací měl jiné představy o dalším směřování klubu než vedení. V poslední době tak Nzemar už třeba stál stranou přestupového dění.

Jan Nezmar a Adolf Šádek před utkáním Viktoria Plzeň - Slavia Praha.

Vlastimil Vacek, Právo

„Budu rád za každý Honzův den v klubu. Kdyby odešel, zvládneme to. Byť to třeba bude o něco těžší," naznčil Tvrdík minulý čtvrtek, že rozchod je blízko.

„Honza má osobní, rodinné či zdravotní problémy, důvody, které ho vedou k tomu, že zvažuje, co bude dál. Má nyní platnou pracovní smlouvu. Až klub opustí, tak to oznámíme. V případě, že se tak rozhodne. Má osobní vize, dojíždí z Liberce, má svou rodinu, život, dítě. Až bude odcházet, tak to prostě řekneme," dodal Tvrdík na předsezonní tiskové konferenci.

Čtyři dny poté je Nezmarův odchod skutečností.