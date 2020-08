Slavia chystá velkou ránu! Zkouší přivábit nedávného kapitána Plzně

Během reprezentační přestávky může vybuchnout pořádná přestupová bomba. Český mistr podle zákulisních informací chystá transfer, který by krutě zabolel jeho vicemistrovského konkurenta. Fotbalová Slavia si totiž v Genku vyhlédla slovenského záložníka Patrika Hrošovského, který do Belgie odcházel jako kapitán Viktorie. Plzeňští by ho brali zpátky, problém je však v odstupném. Do hry tak rázně vstoupili sešívaní, pro něž díky tučným ziskům z poslední doby není nic nemožné... O Hrošovského se nicméně zajímá také Midtjylland či Glasgow Rangers.